Napoli-Fiorentina, ora è ufficiale: due big saranno assenti

Napoli-Fiorentina vedrà due big assenti: ora è ufficiale dopo la pubblicazione dell’elenco dei convocati per il match.

La gara fra Napoli e Fiorentina sarà fondamentale per le zone alte della classifica. Gli azzurri sono chiamati a mantenere ancora vive le loro chances di vittoria dello Scudetto, dopo che il pareggio contro l’Inter li ha mantenuti a -1 dalla vetta. I viola, invece, sono scivolati al settimo posto e sono chiamati a non perdere punti utili per le loro ambizioni di un posto europeo migliore rispetto alla per loro “solita” Conference League.

Napoli-Fiorentina, due assenze nei viola

La partita però potrebbe non vedere diversi grandi calciatori delle due squadre. Conte ha infatti annunciato come sia in dubbio McTominay, mentre sono certe già le assenze di Neres e Anguissa. Sponda viola, invece, dopo la diramazione dell’elenco dei convocati di Palladino sono ufficiali le assenze del grande ex Folournsho e di Colpani.

Torna invece fra i convocati Yacine Adli, recuperato rispetto alla distorsione alla caviglia patita. Ce la fa anche Pongracic, dopo l’assenza forzata contro il Panathinaikos. Tornano, infine, nei convocati Pablo Marì e Ndour, assenti in Confernece League per il loro mancato inserimento in lista.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Marì, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean.

