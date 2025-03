Napoli-Fiorentina, Conte fa scattare l’allarme: un titolarissimo a rischio

Scatta l’allarme in vista di Napoli-Fiorentina: un titolarissimo è a rischio, Conte rischia di dover fare a meno di un’altra pedina.

Il Napoli sarà impegnato domani alle 15.00 contro la Fiorentina per una gara che si preannuncia importantissima per la classifica e nella lotta Scudetto contro l’Inter. Gli azzurri scenderanno in campo dopo i rivali in classifica (in campo già stasera contro il Monza) e saranno chiamati ad una nuova riposta in questa intrgante lotta.

Il Napoli però deve continuare a fare i conti con qualche assenza. Sicuramente non ce la faranno a recuperare infatti Neres e Anguissa, più probabilmente in campo a Venezia o nella gara successiva contro il Milan.

Conte annuncia: McTominay a rischio per la Fiorentina

Non solo, perché Conte in conferenza stampa ha confermato qualche voce circolante sul conto di McTominay. Queste le sue parole:

“McTominay ha avuto un sovraccarico, ha avuto un paio di giorni dove si è allenato un po’ di meno rispetto agli altri. Abbiamo altre 24 ore e cercheremo di prendere la soluzione migliore insieme al ragazzo”.

Insomma, il centrocampista scozzese e da considerarsi ufficialmente in dubbio per la gara contro la Fiorentina. Una grana non da poco per Conte senza dubbio. Al suo posto, in caso di forfait, potrebbe essere inserito fra i titolari Billing, che, a sua volta, è uscito sconfitto nel ballottaggio con Gilmour, come confermato da Conte:

Gilmour ha fatto una grande partita contro l’Inter, io sono sempre stato molto chiaro coi ragazzi: gioca chi merita. Gilmour ha fatto bene contro l’Inter, giocherà contro la Fiorentina. Chi sta fuori cercherà di farmi cambiare idea”.

Saranno, dunque, d fare della valutazioni nelle prossime ore su McTominay ma l’importanza del match suggerisce la possibilità che possa ugualmente stringere i denti.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 14:28 by Felice Leopoldo Luongo