Napoli, Conte sotto accusa: nel mirino una frase in conferenza stampa

Antonio Conte è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per presentare la gara contro la Fiorentina di domenica. Il tecnico azzurro ha detto la sua sul momento azzurro, tenendoci ad affaremare come il pareggio contro l’Inter non cambi nulla in merito al modo di lavorare dei suoi. Anzi, proprio la mancata vittoria (nonostante una grande prestazione) spingerà a fare ancora meglio per trovare i tre punti.

Il tecnico ha anche dato qualche indicazione di formazione: qualche dubbio ancora in merito a Scott McTominay, che ha accusato un sovraccarico nelle scorse ore, mentre ha confermato che giocherà dal primo minuto Billy Gilmour, dicendosi soddisfatto della sua partita contro l’Inter.

Capuano contro Conte: l’attacco coinvolge Gilmour

Proprio la frase su Gilmour è stato il pretesto per una stoccata ai danni di Antonio Conte del giornalista Giovanni Capuano. Intervenuto con un post su X, ha ritenuto che lo scarso spazio per lo scozzese prima della partita contro l’Inter confermi come una narrazione sulla rosa del Napoli fosse falsa.

Queste le sue parole:

Conte: “Gilmour ha fatto una grandissima prestazione contro l’Inter e sono stato chiaro con i ragazzi: nelle ultime 11 gioca chi merita, non c’è posto fisso, perché sono 11 partite, 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti”. Gilmour prima di Napoli-Inter: 20 minuti in 14 giornate, la maggior parte trascorsa a scaldare la panchina. La narrazione sulla rosa inadeguata del Napoli, oh yeah…

In allegato, Capuano ha allegato i dati relativi alle ultime partite di Gilmour, a prova della sua tesi.

Napoli, Gilmour meritava più spazio?

Le critiche sicuramente non possono essere sull’utilizzo di Gilmour. Lo scozzese ha infatti avuto spazio nella prima parte del campionato nel momento in cui era infortunato una pedina importante come Stanislav Lobotka, giocando da titolare anche il big match d’andata contro l’Inter.

Con il ritorno dello slovacco, trovare spazio per lui era francamente impossibile, se non con una veste tattica diversa. Quest’ultima è stata usata solo per una situazione d’emergenza e non c’è da stupirsi: un giocatore come Anguissa, se non avesse avuto infortuni, sarebbe stato pressocchè insostituibile. Di seguito il discusso tweet di Capuano sul tema:

