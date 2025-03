Napoli, il ribaltone è colpa di Gilmour: i motivi scelta di Conte

Nel Napoli di Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare un importante ribaltone per colpa di Billy Gilmour.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il match di una settimana fa contro l’Inter, è pronto ad un’altra gara molto importante. Gli azzurri, esattamente alle ore 15.00 di domani, sfideranno la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Nonostante il ko rimediato in Conference League, di fatto, i viola sono sempre un duro ostacolo da superare. Proprio per questo motivo, di fatto, lo stesso Antonio Conte ha preso una decisione importante su Billy Gilmour .

Napoli, ecco perché Gilmour aiuta Antonio Conte: il retroscena

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, infatti, lo scozzese contro l’Inter ha convinto lo stesso Antonio Conte. Gilmour, dunque, anche contro la Fiorentina farà il doppio play con Lobotka. Questa scelta del tecnico è derivata dal fatto che con l’ex Brighton ha una doppia opportunità per la costruzione di gioco.

Con Billy Gilmour, di fatto, il Napoli ha una maggiore possibilità di velocizzare la circolazione del pallone e, quindi, di allargare la difesa avversaria. Con lo scozzese, inoltre, la difesa è più coperta, perché così Lobotka non ha più l’assillo di creare gioco. Anche lo stesso Lukaku beneficia della presenza dell’ex Brighton, visto che con lui gli arrivano più palloni.

