Da Torino avvisano, sarà “sfida” per lo Scudetto: l’annuncio non lascia più dubbi!

In Italia prosegue la sfida al vertice per la corsa verso lo Scudetto. Intanto, una nuova pretendente si è aggiunta a Inter, Napoli e Atalanta.

Un campionato così avvincente non si vedeva da anni. Sei, soltanto sei, sono i punti tra la prima in classifica (Inter) e la quarta (Juventus). Tutto ciò lascia presagire che le ultime giornate saranno ancor più “infuocate”. Tale rimonta è stata fin qui possibile anche a causa del rallentamento del Napoli che ha collezionato solo cinque punti nelle ultime sei settimane. Le fatiche accumulate dagli uomini di Antonio Conte hanno permesso proprio alla Juventus di “sognare” nuovamente il tricolore.

Kolo Muani avvisa: “Scudetto? Noi pensiamo partita dopo partita”

La stagione della Juventus è stata tutt’altro che brillante fino ad oggi. Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi quella in Coppa Italia e tanti altri “disagi” che hanno condotto (almeno in parte) Thiago Motta. In realtà, però, l’ultima vittoria contro l’Hellas Verona potrebbe aver cambiato il destino dei bianconeri, i quali guardano con moltissima attenzione i risultati del Napoli e non solo.

Ad oggi, la Juventus dista solo sei punti dalla vetta, ancor più precisamente cinque dal secondo posto occupato proprio dal Napoli. Non a caso, uno dei principali protagonisti della cavalcata bianconera crede fermamente nello Scudetto. Infatti, Randal Kolo Muani ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Repubblica” toccando diversi temi caldi, tra cui proprio il tricolore. Di seguito le sue parole.

“Scudetto? Il calcio è così, ma bisogna ragionare sempre partita dopo partita. Noi facciamo in questo modo”.

Le parole dell’attaccante appaiono ancora molto “scaramantiche”, ma di certo da lunedì sera c’è una nuova pretendente per lo Scudetto. Ora, la palla passa ad Antonio Conte che dovrà difendersi proprio dagli “attacchi” provenienti da Torino.

