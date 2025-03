Di Lorenzo e il cartello di una tifosa per lui: scena stupenda a Castel Volturno (VIDEO)

Scena stupenda accaduto a Castel Volturno, dove una tifosa ha dedicato un cartello a Giovanni Di Lorenzo, che si è fermato poi appositamente.

Fra la tifoseria e i calciatori del Napoli c’è sempre stata empatia e amore, a maggior ragione in un’annata dove i giocatori azzurri stanno mostrando in campo uno spirito e una voglia di lottare che senza dubbio può rendere orgogliosa tutta la tifoseria.

Lo dimostrano anche delle scene che si sono svolte all’esterno di Castel Volturno, che hanno visto protagonisti il capitano Giovanni Di Lorenzo e una tifosa del Napoli.

Il cartello della tifosa per Di Lorenzo

Di Lorenzo si è infatti fermato fuori ai cancelli di Castel Volturno dopo aver visto il cartello di una tifosa per lui che receitava: “Capitano sono venuta dalla Svizzera. Mi regali una foto per il mio compleanno?“. Richiesta che Di Lorenzo non ha esitato nell’accettare, posando insieme alla tifosa col cartello.

I tifosi si sono poi intrattenuti con altri azzurri al di fuori del centro sportivo. Sempre disponibilissimo anche Antonio Conte, travolto dall’affetto di una tifoseria che lo adora già.

Di seguito il video dell’accaduto con Di Lorenzo, disponibile nel fermarsi anche con gli altri tifosi lì presenti:

Last Updated on 8 Mar 2025 – 18:03 by Felice Leopoldo Luongo