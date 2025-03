Ribaltone Napoli, è cambiato tutto: l’annuncio gela Conte

In casa Napoli, in attesa del match di domenica contro la Fiorentina, bisogna registrare un annuncio che ha gelato lo stesso Conte.

Dopo aver pareggiato lo scontro diretto di sabato scorso contro l’Inter, il Napoli è atteso da un altro match molto importante. I partenopei, infatti, domenica ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina.

Il Napoli, di fatto, è obbligato a battere la squadra viola, anche perché il successo gli manca dallo 25 gennaio (ovvero dal match contro la Juventus). Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un annuncio che ha gelato Antonio Conte.

Napoli, rinnovo di Anguissa in stand-by: opzioni tutte aperte per il futuro

A fornilo, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo di X, è stato il giornalista Fabrizio Romano:

“La trattativa per il rinnovo di Frank Anguissa con il Napoli è in fase di stallo. L’accordo era vicino, ma non è stato mai siglato. Mentre ora è tutto in stand-by. Tutte le opzioni per il futuro del camerunense sono aperte”.

Il futuro di Anguissa, il cui contratto con il Napoli scade nel 2025, è quindi tutto da scrivere. Nelle prossime settimane, di fatto, avremo sicuramente delle novità sulla trattativa per il suo rinnovo.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 14:13 by William Scuotto