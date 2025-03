“Ombre sul rinnovo di Meret”, ma l’agente ha un presentimento

Alex Meret è entrato in scadenza contrattuale con il Napoli, le parti lavorano per il rinnovo del contratto ma il Mattino rivela lo stato della trattativa

Il 30 giugno 2025 potrebbe essere l’ultimo giorno di Alex Meret da tesserato del Napoli. Stando ai termini contrattuali, il portierone della Nazionale è arrivato agli ultimi mesi in azzurro, dopo aver vinto da protagonista una Coppa Italia e uno Scudetto.

In realtà, da mesi l’agente del calciatore Federico Pastorello e i dirigenti azzurri stanno provando a trovare un punto di incontro per rinnovare il contratto, migliorare le condizioni economiche del calciatore e prolungarne la permanenza. Meret ha intenzione di restare a Napoli. Qui è diventato padre, qui è diventato grande. Nonostante venga messo in discussione spesso per il suo operato. Ma proprio in questa stagione con Antonio Conte ha raggiunto una maturità mai vista prima tra i pali.

Meret aspetta il nuovo contratto, ma Pastorello è convinto: rinnovo fino al 2027

Secondo quanto rivela il Mattino nell’edizione odierna ci sarebbero “ombre sul rinnovo di Meret“, poiché sembrava tutto fatto per la firma sul nuovo contratto ma le parti hanno preferito aggiornarsi nuovamente. Il ds Manna sa che Alex vuole continuare la sua avventura in azzurro e l’agente Pastorello sembra convinto che il suo assistito rinnoverà almeno fino al 2027. Ma intanto, l’intesa non è stata ancora raggiunta.

Meret non si lascia influenzare dalle voci di mercato e dall’Inter che resta attenta alla negoziazione tra lui e il Napoli. Il club nerazzurro, infatti, è interessato alle prestazioni del friulano. Ad ogni modo, Alex non mette fretta e aspetta che siano raggiunte tutte le condizioni necessarie per la firma.

Last Updated on 7 Mar 2025