Meret, nuovo annuncio dell’agente sul rinnovo: avete sentito?

Ultime Napoli calcio – L’agente del portiere del club partenopeo Alex Meret, Federico Pastorello, è tornato a parlare della situazione contrattuale dell’estremo difensore azzurro.

Archiviato il mercato di gennaio ormai da circa dieci giorni, in casa Napoli calcio le ultime notizie sono perlopiù legate al campo. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, se si considera che all’orizzonte c’è una sfida importante, contro la Lazio, che arriva dopo due pareggi di fila (contro la Roma e l’Udinese, ndr). Ma è chiaro che la piazza è molto sensibile anche alla questione calciomercato, soprattutto dopo che anche la stessa società si è detta insoddisfatta del proprio operato.

In attesa che il mercato riapra in estate, a tenere banco sono anche le varie situazioni contrattuali, affrontate di recente dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. La questione più urgente è quella di Alex Meret, considerando che l’accordo ora in essere tra le parti è in scadenza il prossimo 30 giugno. A fare il punto della situazione è il suo procuratore, Federico Pastorello, intervenuto a margine dell’evento di presentazione di Pepito Day (addio al calcio giocato di Giuseppe Rossi, ndr).

Notizie calcio Napoli, Pastorello torna a parlare del rinnovo di Meret

Alex Meret rinnoverà il suo contratto con la SSC Napoli? A delineare lo stato delle cose attuale è il suo agente, Federico Pastorello, che si è detto cautamente ottimista circa la fumata bianca.

Di seguito, quanto dichiarato dal procuratore nelle parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Chi conosce Alex sa che è da sempre un portiere completo, è considerato uno dei più tecnici d’Europa. A Napoli a volte qualcuno lo ha criticato eccessivamente, ma lui è uno molto forte mentalmente che fa del lavoro e della costanza la sua forza. Ora è alla sesta stagione a Napoli, ha fatto più volte la Champions e vinto uno Scudetto. Forse è stato in discussione in certi frangenti, per alcuni tifosi: rispettiamo, a volte c’è chi prende delle fisse però. Alex migliora di anno in anno e sarà sempre così. Per il rinnovo c’è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c’è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l’accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poca che credo si arrivi alla fumata bianca”.

Ultime notizie SSC Napoli: tutto ok per Olivera e Anguissa

Oltre ad Alex Meret, il Napoli mette nel mirino anche i rinnovi di Mathias Olivera e Frank Zambo Anguissa.

Per quanto riguarda l’ex Getafe, stando anche a quanto svelato da Manna nella conferenza stampa recente, l’accordo è pressoché fatto. Discorso diverso invece per l’ex Fulham: il club detiene un’opzione unilaterale di rinnovo per altri due anni, ma sono in corso i colloqui per cercare di arrivare a un accordo ancora più duraturo.