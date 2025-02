Il rinnovo di Meret e l’annuncio sul futuro di Anguissa e Osimhen: Manna allo scoperto

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diverse situazioni in casa azzurra: dai rinnovi di Olivera e Meret, passando per il futuro di Anguissa e Osimhen.

In casa Napoli si pensa costantemente al prossimo duello a tema Scudetto contro l’Inter: allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe dire molto in merito alla lotta per il Tricolore, che si è resa più avvincente in seguito al sorpasso dei nerazzurri in occasione dell’ultima giornata di Serie A (che ha visto gli azzurri uscire sconfitti da Como, ndr).

Quest’oggi, però, a prendere parola è stato il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, che ha già lanciato messaggi per compattare l’ambiente in queste settimane così travagliate. L’uomo mercato della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, uscendo allo scoperto su diversi temi scottanti e che stanno facendo dibattere i tifosi in questi ultimi mesi. In particolare, l’ex dirigente della Juventus si è espresso, tra le altre cose, sulle situazioni contrattuali di Alex Meret e Mathias Olivera, passando per il futuro di Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen (quest’ultimo in prestito al Galatasaray).

News calcio Napoli, Manna: “Manca solo l’annuncio per Olivera”

Giovanni Manna torna a parlare anche di mercato in queste ore, nell’intervista concessa a Sky Sport, di cui è stato trasmesso un estratto nello spazio informativo in onda su Sky Sport 24.

Di seguito, le parole dell’uomo mercato del club azzurro:

“I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l’annuncio. Con Meret stiamo parlando, Anguissa è situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta. Stiamo lavorando al futuro”.

Un commento anche su Noah Okafor, arrivato nell’ultima sessione di mercato per coprire il tassello lasciato vuoto dalla partenza di Khvicha Kvaratskhelia:

“Arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa”.

Manna parla anche di Osimhen e Kvaratskhelia

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha avuto modo di parlare anche del futuro di Victor Osimhen e dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia.

In particolare, il dirigente ha dichiarato che si sta già trovando una soluzione per il nigeriano in vista della prossima estate, mentre per quanto riguarda il georgiano Manna ha sostenuto nuovamente che “è stata fatta la cosa giusta”.