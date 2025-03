Anche il vice Neres è brasiliano: intermediari a Napoli, ecco quanto costa

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Napoli del futuro: il vice David Neres può essere brasiliano, ecco quanto costa

Per l’intero mese di gennaio il Napoli ha cercato di acquistare il sostituto di Kvaratskhelia, arrivando solo a concludere l’operazione in prestito di Okafor. L’attaccante del Milan può essere riscattato al termine della stagione se il club azzurro vorrà. Nel frattempo, Manna cerca un nuovo attaccante e sta seguendo le prestazioni di un brasiliano in Olanda, arrivato in Europa per soli 4,5 milioni di euro.

La fascia sinistra del futuro potrebbe ballare la samba. David Neres è una certezza su cui puntare anche la prossima stagione. Ora c’è da sistemare il reparto e il direttore sportivo del Napoli starebbe puntando Igor Paixao, che ha qualche punto in comune con il collega compaesano. Entrambi sono sbarcati nel Vecchio Continente grazie al campionato olandese.

Mentre Neres è nato nel sud Brasile ed è stato acquistato dall’Ajax, dove si è fatto apprezzare per potenzialità, dribbling e buone capacità realizzative, Igor è nato nel nord del Paese e a seguito delle esperienze giovanili del Coritiba è stato preso dal Feyenoord nel 2022. Dopo tre anni è alla ricerca di una nuova avventura.

Napoli, quanto costa Igor Paixao

Stando a quanto afferma l’edizione odierna del Mattino, gli intermediari di Igor Paixao sarebbero arrivati a Napoli nei giorni scorsi. Il giocatore è stato protagonista di recente delle partite di Champions League contro Inter e Milan. Proprio contro i rossoneri è andato a segno nella gara d’andata al de Kuip. Un gol che ha avuto un impatto importantissimo sul passaggio del turno del Feyenoord.

Il dopo Kvara, dunque, potrebbe parlare portoghese. Il Napoli è disposto a spendere circa 25 milioni di euro per Igor Paixao, ma il club di Rotterdam ne chiede 35. Le parti si aggiorneranno in prossimamente, ma la presenza degli intermediari del calciatore in città fa ben sperare. Oltretutto, sulle tracce del sudamericano c’è anche la Roma.

Garnacho abbandonato, Manna in giro per l’Europa

Inoltre, il quotidiano spiega che la pista per Garnacho sembra essersi raffreddata quasi definitivamente. L’atteggiamento dei manager dell’attaccante del Manchester United non è piaciuto alla dirigenza partenopea. Si vira su altri profili, proprio come il classe 2000 Igor Paixao.

Manna monitora anche altri giocatori. Di recente è stato in giro per l’Europa a vedere partite di spessore come il derby di Madrid di Champions League o a Lisbona per Benfica-Barcellona. Il ds è già a lavoro per costruire il Napoli del futuro.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 10:32 by Leonardo Zullo