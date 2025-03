Napoli, rivoluzione in atto: il progetto Manna-De Laurentiis prende forma

La dirigenza azzurra pensa all’estate, il progetto chiaro: tra nomi nuovi e situazioni da risolvere.

Il campionato italiano è, mai come ora, nel pieno vivo del suo svolgimento. Quando mancano undici giornate al termine della stagione ci sono quattro squadre in soli 6 punti, e il Napoli è assoluto protagonista. Secondo in classifica con un solo punto di distanza dall’Inter, le ambizioni degli uomini di Antonio Conte sono alte al punto da non riuscire a pensare ad altro.

Contro la Fiorentina gli azzurri avranno la possibilità di rimettersi sui binari giusti in vista dell’ultima fase, intensa, di campionato. In palio non c’è solo lo scudetto, a cui alcuni preferiscono non pensare, ma anche il futuro di un club che ha bisogno di raggiungere una serie di obiettivi per poter iniziare a concentrarsi sulle prossime stagioni. Il progetto, però, in realtà già c’è ed è anche ben definito dalla società azzurra che ha messo nel mirino diversi prospetti in vista dell’anno prossimo.

“Fedele al credo del suo nocchiero e forte di un tesoretto che si ritroverà a giugno (composto da una cifra vicino ai 200 milioni di euro) De Laurentiis darà il via alla fase due della ricostruzione”, scrive il Mattino.

Si parte innanzitutto da due obiettivi precisi del Napoli. Uno è senza dubbio Karym Adeyemi, già corteggiato dal Napoli a gennaio e con il quale non si sono mai interrotte le trattative per giugno. E poi c’è Edhon Zhegrova, 25enne kosovaro del Lille, esterno destro, in scadenza nel 2026 e con nessuna intenzione di rinnovare con il club francese.

Napoli, non solo nuovi innesti: tre nomi “interni”

C’è poi da risolvere la “questione” Osimhen. La dirigenza azzurra sta iniziando a valutare alcuni profili da portare a Napoli sulla base dei movimenti dell’attaccante nigeriano (per cui c’è una clausola rescissoria di 75 milioni). Su tutti Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, da affiancare a Lukaku in una stagione in cui il Napoli avrà anche la Champions League. Ma non è finita qui.

Sotto la lente d’ingrandimento c sono anche Billing e Okafor, che hanno un riscatto fissato a 10 e a 23 milioni di euro. Il Napoli valuta i loro profili e li inserisce nei possibili “rinforzi” dell’anno prossimo. Un progetto, dunque, ben definito dal Napoli che sembra avere le idee chiare in vista dell’anno prossimo. Non resta che attendere il prosieguo della stagione, a partire dal match di domenica con la Fiorentina.

