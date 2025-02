“Garnacho o Adeyemi? No, al Napoli serviva altro”: spunta il nome in diretta

Quale sarebbe stato l’acquisto ideale per il Napoli in inverno? Il nome lanciato da Valter De Maggio in diretta.

Il Napoli ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con l’arrivo di Noah Okafor, non proprio quella che poteva e doveva essere la prima scelta per andare a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. L’addio di Khicha Kvaratskhelia ha senza dubbio amplificato quelle che sono delle necessità per gli azzurri, soprattutto nell’andare a rimpiazzare un calciatore importante come il georgiano.

Ad oggi il Napoli dovrà arrivare alla fine della stagione con una rosa che numericamente è sostanzialmente completa, ma che qualitativamente dovrà essere migliorare la prossima estate con investimenti che evidentemente saranno spinti anche dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Napoli Ultimissime – Il nome di De Maggio in diretta

Il Napoli ha seguito per mesi giocatori come Garnacho e Adeyemi, per stessa ammissione del direttore sportivo Giovanni Manna, senza però arrivare a chiudere la trattativa. Ecco perché, dopo aver cercato di portarli a Napoli, si è andati su un profilo come quello di Okafor.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul mercato del Napoli e lanciando un altro nome che avrebbe fatto al caso di Antonio Conte e della rosa azzurra.

“Sento dire dai tifosi del Napoli ‘Ah, peccato che non sono arrivati Garnacho o Adeyemi’. Io avrei preso Biraghi, non Garnacho o Adeyemi. Si sapeva del problema al polpaccio di Olivera, poi Spinazzola qualche problema in carriera l’avuto e quindi sarebbe stato perfetto prendere Biraghi“, ha dichiarato il giornalista.

“Se ti manca un difensore centrale puoi spostare Olivera al centro e affidarsi a Biraghi a sinistra. L’unico che veramente serviva era Biraghi”, ancora le parole di De Maggio.