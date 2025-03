Sorpresa Napoli, colpo da più di 30 milioni: può accadere davvero

In casa Napoli, in attesa del match di domenica contro la Fiorentina , bisogna segnalare una grande novità di calciomercato.

Dopo aver perso contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha fornito un’ottima prestazione contro l’Inter. Al netto di aver risposto con Billing al gol di Dimarco, infatti, i partenopei sono mostrati più in palla degli uomini di Simone Inzaghi.Proprio per questo motivo, di fatto, nell’ambiente napoletano c’è molto più entusiasmo adesso.

Tuttavia, lo stesso Antonio Conte sa benissimo delle difficoltà che porta con sé la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il tecnico pugliese, di fatto, sa benissimo che i suoi dovranno lottare tantissimo per ottenere i tre punti, cosa che manca dal match vinto lo scorso 25 gennaio contro la Juve. Ma prima della sfida contro i viola, di fatto, in casa partenopea bisogna segnalare un importante retroscena di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Manna su Semenyo del Bournemouth: c’è anche il Liverpool sul ghanese

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Antoine Semenyo del Bournemouth. Quest’ultimo per cedere il ghanese chiede almeno 30 milioni di euro, anche perché su di lui bisogna registrare il forte interesse di una bella delle big della Premier League: il Liverpool.

I dirigenti dei ‘Reds’, di fatto, avrebbero individuato in Semenyo il sostituto ideale di Mohamed Salah. Quest’ultimo, visto che non rinnoverà il proprio contratto, lascerà il Liverpool a fine stagione. Il Napoli, quindi, ha di fronte a sé una rivale vero top, ma l’obiettivo di Giovanni Manna è quello di sostituire finalmente Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Conte spera in Okafor per il rush finale di campionato: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Nel mercato di gennaio, come ammesso dallo stesso direttore sportivo azzurro in conferenza stampa, ci sono stati tanti problemi per prendere un giocare al posto del calciatore georgiano. Il Napoli ha poi preso in prestito nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato Noah Okafor dal Milan.

Lo svizzero, di fatto, solo adesso sta dando un piccolo contributo. L’ex Salisburgo, di fatto, è entrato bene sia contro il Como che contro l’Inter. La speranza, quindi, è quella che Okafor possa dare una grossa mano al Napoli di Antonio Conte in questo rush finale verso la vittoria finale del campionato di Serie A.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 18:48 by William Scuotto