Manna senza dubbi su Okafor: annuncio in diretta

Napoli Udinese, arrivano le parole del direttore sportivo Giovanni Manna prima dell’inizio del match di campionato.

Dopo la vittoria della Fiorentina sull’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli è solo in prima posizione a +3 proprio dai nerazzurri. I ragazzi di Antonio Conte, nonostante la beffa degli ultimi minuti contro la Roma, così, hanno potuto mantenere il vantaggio sugli avversari, stavolta con lo stesso numero di partite.

Di conseguenza, gli azzurri avranno il dovere di scendere in campo, alle 20.45 contro l’Udinese, per difendere la prima posizione in attesa del match dell’Inter, impegnato ancora una volta contro la Fiorentina nella giornata di domani. A Dazn, prima dell’inizio del match, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Manna sicuro: “Doveroso fare la conferenza, Okafor ha le giuste caratteristiche”

Sull’unione dell’ambiente Napoli sul lato societario, ha sottolineato: “Compattezza? Si, sicuramente. Per ottenere risultati ma prima ancora per costruire qualcosa di duraturo bisogna essere uniti e seguire la stessa direzione. Un’unione di intenti che ci sta dando dei frutti”.

Rispetto al nuovo acquisto, Manna ha affermato: “Okafor? Era doveroso fare la conferenza stampa. Inutile nascondersi e fare finta di nulla. Siamo nel 2025. Okafor ha le caratteristiche per fare quel ruolo. Con Pioli ha fatto molti gol da subentrato. È un po’ in ritardo nella condizione, speriamo di averlo al 100% al più presto con noi. Ha grande qualità e può dare tanto“.

In merito alle parole di Conte ed al processo di crescita: “Quando si parla di un progetto ci sono tanti aspetti diversi. Ieri il mister ha fatto un discorso a 360 gradi. Son contento ogni giorno di confrontarmi con lui, è un modo per arricchirmi”.