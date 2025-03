Conferma Napoli, Conte esulta: è successo in diretta

Arriva l’annuncio che mette tranquilli i tifosi partenopei, il tecnico azzurro può sorridere in vista di Napoli-Fiorentina.

Cinque giornate senza vittorie e soli quattro punti raccolti, dati che pesano tanto quando una squadra lotta per uno scudetto. Il Napoli sta attraversando un momento delicato, specialmente a causa degli infortuni: Buongiorno è tornato titolare dopo più di due mesi, David Neres è fuori da più di quattro settimane, Anguissa resterà ai box ancora per un p0′.

Insomma, non una situazione ideale per una rincorsa scudetto, ma il Napoli ci crede e si affida ai suoi migliori giocatori. Uno di questi è sicuramente Scott McTominay, pupillo del centrocampo di Antonio Conte, la cui condizione fisica ha destato qualche sospetto nelle ultime ore. Le notizie, tuttavia, sono confortanti.

McTominay regolarmente in gruppo, contro la Fiorentina ci sarà

Il Napoli attende la squadra di Raffaele Palladino in un Maradona che sarà tutto esaurito per la nona volta in questa stagione. I tifosi sognano il quarto scudetto della storia azzurra e sostengono i propri beniamini, tra cui McTominay, che contro i viola ci sarà. A fare chiarezza è Pasquale Tina, inviato abituale a Castel Volturno, ai microfoni di ‘Radio Marte’:

“A noi non risultano infortuni o altro. In settimana ci sta gestire un giocatore che abbia accumulato più fatica rispetto ad altri, ma non c’è nessun allarme in vista della prossima gara di campionato tra il Napoli e la Fiorentina“.

McTominay è uno dei calciatori più utilizzati da Conte: lo scozzese ha collezionato 24 presenze in 27 giornate di campionato e solo una volta ha cominciato la gara dalla panchina. Sei i gol segnati, due gli assist serviti ai compagni, contributo decisivo per le sorti della squadra.

