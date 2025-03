Palladino sbotta: “Non deve più succedere”, clima teso in vista della trasferta al Maradona?

Al termine della partita di Conference League, Raffaele Palladino si mostra visibilmente teso. Problemi per la trasferta al Maradona?

Si è da poco conclusa la sfida che ha visto protagoniste Panathinaikos e Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Dopo la sconfitta, non è passata inosservata l’amarezza di Raffaele Palladino che durante l’intervista ha esternato tutto il suo rammarico. Un comportamento piuttosto teso che non fa presagire nulla di buono per la prossima trasferta in programma nella città partenopea.

Palladino sbotta: “Non possiamo subire uno schiaffo e poi reagire”

La gara di andata per gli ottavi di finale di Conference League si conclude con una sconfitta per i ragazzi di Raffaele Palladino. Nell’intervista post partita l’allenatore viola ha analizzato quanto accaduto in campo facendo emergere tutta la sua frustrazione per il risultato ottenuto. Di seguito le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”.

“Ho detto alla squadra che dobbiamo concentrarci a migliorare gli approcci alle gare perché non va bene che dobbiamo prima prendere uno schiaffo per poi reagire. É successo già diverse volte ma adesso non deve accadere più. Che questo ci serva da lezione”.

Ha poi proseguito facendo un chiaro riferimento anche alla prossima sfida che vedrà la Fiorentina confrontarsi con il Napoli. “Devo lavorare tanto sugli approcci gara specialmente perché sapevamo di venire in uno stadio caldo. Non va bene ricevere prima lo schiaffo e poi reagire. Ci sto mettendo tutto me stesso per migliorare questo aspetto”.

6 Mar 2025 – 23:15 by Giuseppe Ferrara