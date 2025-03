“Gasperini è il migliore in Italia”: la stoccata a Conte lascia tutti sorpresi!

La dura stoccata ad Antonio Conte lascia senza parole e col fiato sospeso tutti i tifosi azzurri.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non è scontato, specialmente dopo le ultime dichiarazioni del tecnico che hanno lasciato col fiato sospeso i tifosi azzurri. Il legame tra le parti potrebbe sciogliersi a seconda delle scelte che verranno effettuate la prossima volta che ADL e allenatore si siederanno a tavolo. Tra i temi di cui discutere c’è anche un tema importante, che riguarda in prima persona il Napoli: il centro sportivo.

Conte spesso ha recriminato la mancanza di un luogo ottimale per svolgere le sedute di allenamento e il patron azzurro sta cominciando, finalmente, a compiere i primi passi verso la rinnovazione del suo club. Intanto, le voci su un possibile approdo in Campania di Gasperini continuano ad essere numerose (come ormai accade da anni).

Valcareggi attacca Conte e sostiene Gasperini: le sue parole in diretta

Furio Valcareggi, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole hanno subito creato scalpore, visto il duro attacco rivolto all’attuale tecnico azzurro.

“Non c’è alcun dubbio, Gasperini è il migliore allenatore che c’è in Italia” – dice Valcareggi.

Vulcareggi ha parlato anche in merito alla prossima sfida che attenderà il Napoli, il match di domenica contro la Fiorentina: “Stanno molto bene e hanno fatto un gran mercato di gennaio, non è facile trovare gente come Fagioli in quel periodo“.

I partenopei dovranno fare i conti con una Viola che in campionato, nelle ultime uscite – due vittorie in cinque partite – ha perso terreno dalle posizioni calde. Conte dovrà far fronte ancora a degli infortuni, portandosi dietro un bel dubbio a centrocampo.

Zerbin al momento non brilla: i suoi numeri

Alessio Zerbin è volato via in destinazione Venezia nell’ultima sessione di mercato invernale, perché non contento del minutaggio avuto a disposizione nella prima parte di stagione con il Napoli.

I suoi numeri non sono del tutto convincenti: in appena nove partite, solamente un gol realizzato e zero assist. Un rendimento da migliorare se si vuole raggiungere una salvezza, già complicata di suo.

Zerbin incontrerà il Napoli tra due settimane, quando al ‘Pier Luigi Penzo‘ gli azzurri saranno ospiti nel lunch match della domenica. Il suo futuro è ancora incerto: l’affare tra le parti prevede un diritto di riscatto a 4 milioni di euro, in caso i lagunari dovessero riuscire a restare in Serie A.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 21:40 by Giuseppe Ferrara