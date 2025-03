Napoli, così arriva lo Scudetto: Conte ha fissato il piano

Il piano di Conte per portare il Napoli al primo posto al termine del campionato: così arriverebbe lo Scudetto.

Il Napoli continua a sognare la vittoria dello Scudetto, a maggior ragione dopo che il pareggio nello scontro diretto contro l’Inter di sabato scorso ha evidenziato come gli azzurri siano assolutamente all’altezza di queste ambizioni. Grazie alla rete di Billing nei minuti finali, gli azzurri sono rimasti a -1 dai nerazzurri capolisti, mantenendo i giochi ancora apertissimi sino alla fine.

L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia come Conte ci tenga alla concentrazione del suo gruppo, ma è inevitabile fare qualche calcolo per capire quale possa essere l’andamento utile a portare il tricolore.

Napoli, ecco la quota Scudetto

Il quotidiano allora pone una sorta di “quota Scudetto”, basata sul calendario delle due squadre: secondo quanto riportato, il Napoli dovrebbe fissare il proprio obiettivo sugli 86 punti per poter festeggiare a fine campionato.

Va evidenziato, infatti, un calendario che offre un percorso più agevole per gli azzurri rispetto ai rivali. Nell’ipotetico schema disegnato dal quotidiano, quindi, il Napoli dovrebbe effettuare nelle undici giornate rimanenti 9 vittorie, potendosi permettere così anche due pareggi (che vengono individuati nelle sfide contro Bologna e Lecce).

Raggiungendo tale quota, l’Inter potrebbe alla fine dei giochi trovarsi poco dietro in classifica a causa di un calendario che regalerà qualche big match ancora da qui a fine campionato (fra cui quello contro l’Atalanta della prossima settimana) e della grande quantità di impegni. I ragazzi di Inzaghi sono infatti ancora impegnati su tutti i fronti e la vittoria per 2-0 contro il Feyenoord lascia presagire un proseguo anche dell’avventura in Champions League.

Lotta Scudetto, rischio spareggio?

Tale piano, d’altro canto, non può escludere affatto anche il rischio di un arrivo a pari punti delle due squadre in cima alla classifica. Da qualche anno, il regolamento della Serie A non prevede più un’analisi della classifica avulsa per determinare quale squadra prevalga, ma la disputa di uno spareggio utile a determinare sul campo la squadra vincitrice del tricolore.

Potrebbe essere anche questo il destino del campionato, in considerazione della distanza minima fra le due squadre in una classifica ancora cortissima, che vede anche altre rivali nelle vicinanze.

Nella proiezione di “Tuttosport”, però, resta fuori dalla corsa l’Atalanta, squadra per cui viene attribuito un calendario che difficilmente la potrà portare a prevalere sulle avversarie nella classifica finale. Discorso, ovviamente, applicato a maggior ragione per la Juventus.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 08:37 by Felice Leopoldo Luongo