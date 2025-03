“Ha fatto due regali al Napoli”, l’ex azzurro sotto accusa: che attacco

Pesante critica all’ex Napoli: “Hatto due regali alla sua vecchia squadra”, attacco incredibile in diretta!

Il Napoli, come ha abituato tutta la sua storia durante l’era De Laurentiis, prosegue il suo cammino in stagione nonostante gli addii, non facendosi fermare da un calcio che oramai non prevede più bandiere.

Gli ex Napoli non se la sono passati proprio bene, tra l’altro, nella giornata di ieri. Zielinski ha infatti sbagliato un calcio di rigore nella gara (ugualmente vinta) dalll’Inter contro il Feyenoord, mentre Kvaratskhelia si è visto annullare per un fuorigioco millimetrico un gol pazzesco nella partita persa contro il Liverpool.

Zielinski sotto accusa: dura critica

Le critiche più pesanti sono arrivate a Piotr Zielinski. Il polacco non sta di certo brillando nella sua avventura all’Inter e il rigore sbagliato non rasserena il clima attorno a lui. Ne ha parlato nel corso di “Terzo Tempo Calcio Napoli”, trasmissione in onda su Televomero il giornalista Riccardo Trevisani, descrivendo la sua performance come un altro regalo alla sua ex squadra.

Queste le sue parole:

“Zielinski ha fatto due regali al Napoli in quattro giorni: il primo è che si è addormentato quando è partito Lobotka; il secondo è che ha sbagliato il rigore contro il Feyenoord, sennò era 0-3 per l’Inter e al ritorno diventava un’amichevole”.

Insomma, Zielinski continua a non passarsela per nulla bene: queste critiche dimostrano come non stia andando tutto come lui aveva previsto dopo il trasferimento all’Inter.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 11:29 by Felice Leopoldo Luongo