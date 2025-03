Buongiorno insuperabile: dato pazzesco, è il secondo difensore in Serie A

Dato incredibile su Alessandro Buongiorno: è il secondo difensore in Serie A per una statistica che evidenza la sua clamorosa stagione.

Il Napoli ha finalmente collaudato la difesa grazie all’arrivo di Alessandro Buongiorno. Acquistato dal Torino in estate, il suo arrivo ha restituito certezze ad un reparto difensivo che veniva da una stagione assolutamente da incubo sotto ogni punto di vista.

Ora invece, il Napoli è la seconda miglior difesa del campionato (alle spalle della Juventus) e può contare sulla solidità del reparto arretrato come uno dei suoi più grandi pregi.

Buongiorno è un muro: il dato

L’incidenza di Buongiorno su questi straordinari numeri difensivi di squadra è dimostrata da un dato: l’ex Torino è infatti il secondo difensore in Serie A con il miglior indice di gol subiti a gara con loro in campo per 90 minuti, secondo i dati raccolti da Sofascore.

Buongirono ha infatti in questo dato un indice di 0.68. In cima a questa speciale classifica per questo dato c’è il difensore dell’Udinese Oumar Solet (indice di 0.66), che, però, è arrivato soltanto a gennaio in Italia. Buongiorno prevale invece rispetto a difensori esperti come Gatti (0.69) e Darmian (0.76).

Viene, quindi, chiaramente dimostrato come ci sia la netta incidenza del suo arrivo dietro questi impressionanti numeri difensivi del Napoli. Il club azzurro si gode, così, un colpo estivo decisamente azzeccato e un nuovo muro difensivo da idolatrare dopo Koulibaly e Kim.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 13:37 by Felice Leopoldo Luongo