Biglietti Napoli-Fiorentina, si va verso il sold out: solo pochi biglietti rimasti (FOTO)

Il dato sui biglietti di Napoli-Fiorentina è eclatante: si va verso il sold out, sono rimasti dei posti liberi solo in due settori.

Contro la Fiorentina, il Napoli è chiamato ancora una volta a lanciare un chiaro messaggio per lo Scudetto. Gli azzurri, dopo il pareggio nello scontro diretto contro l’Inter della scorsa settimana, scenderanno nuovamente in campo domenica alle 15.00 per affrontare i viola.

Ancora una volta, i ragazzi di Conte si troveranno a giocare dopo l’Inter, impegnata la sera prima per l’agevole gara contro il Monza. L’ultima volta che era accaduto così, a Como, il risultato finale non aveva sorriso ai colori azzurri, ma la differenza stavolta è il poter contare sul sostegno del proprio pubblico.

Napoli-Fiorentina, Maradona verso il sold out

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà infatti gremito per la gara: il sold out è oramai ad un passo e sono rimasti soltanto pochissimi biglietti a disposizione. Nella pagina d’acquisto su TicketOne, gli unici settori con alcuni posti liberi sono la Tribuna Posillipo (con solo gli ultimi posti rimasti) e la Tribuna ospiti superiore (per cui il sistema contrassegna una “media disponibilità”) riservata ai tifosi viola.

Viene da dire però che sono davvero altissime le probabilità che anche questi ultimi biglietti vadano esauriti nelle prossime ore. Completamente polverizzati, infatti, i tagliandi delle Curve e dei Distinti nel giro di pochissimo tempo.

Si tratterebbe, quindi, del decimo sold out stagionale: segno di una tifoseria che vuole rimanere accanto alla sua squadra ancora una volta, per provare a sognare tutti insieme il tricolore.

