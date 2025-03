Napoli, Olivera si confessa: il retroscena su Conte lascia di sasso

In casa Napoli bisogna registrare alcune dichiarazioni di Mathias Olivera che, di fatto, hanno spiazzato tutti.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha dato un’ottima risposta sabato scorso contro l’Inter. I partenopei hanno sicuramente giocato meglio rispetto alla ‘Beneamata’, anche se è arrivato solo un pareggio.

La squadra azzurra è ora attesa della sfida di domenica contro la Fiorentina . Tuttavia, questi giorni di casa Napoli sono stati caratterizzati anche dal rinnovo fino al 2030 di Mathias Olivera. Proprio quest’ultimo ha svelato un importante retroscena sullo stesso Antonio Conte.

Napoli, Olivera: “Mi hanno colpito l’intensità degli allenamenti di Conte”

Il terzino sinistro partenopeo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Betsson Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Cosa posso dire sul mio rapporto con Conte? Mi ha colpito l’intensità dei suoi allenamenti, sono davvero forti. Ma la differenza rispetto alle altre squadre si vede quando scendiamo in campo. Cosa ho migliorato in Italia? Il gioco con la palla. Con il Napoli abbiamo sempre la sfera, questa è una cosa molto positiva per me”.

Mathias Olivera ha poi continuato, parlando anche di diversi compagni di squadra:

“Avrei voluto giocare con Roberto Carlos, era fortissimo. Avevamo anche lo stesso ruolo, ci saremmo potuti alternare (ride, ndr). Nel pre-gara ascolto musica uruguaiana. Sono un uomo persistente e determinato. Il mio punto di riferimento? Caceres. Chi mi ha messo più in difficoltà? Luis Suarez, che ho avuto anche compagno di squadra. Compagni di squadra per andare a ballare? David Neres, Rrhamani, Di Lorenzo e Juan Jesus. Serata tranquilla? Con Simone. Mentre con Rafa Marin farei un viaggio in Uruguay. Chi ha la battuta più pronta? Spinazzola, Buongiorno Politano e Juan Jesus. Abbiamo un gruppo Whatsapp, ma non parliamo tutti i giorni”.

Mathias Olivera: “Mi trovo benissimo qui. Lavoriamo con umiltà, poi vedremo come andrà a finire”

Il giocatore del Napoli ha parlato anche dei suoi hobby:

“Che faccio nel mio tempo libero? Sono una persona tranquilla, faccio una passeggiata in spiaggia con mia moglie e mia figlia. Magari guardo anche un po’ di televisione. Film preferito? Non ne ho, ma mi piace ‘La società della neve’. Serie TV? Ho visto ‘Squid Game’ e posso dire che mi è piaciuta. Social? Prima leggevo i commenti, ma posso distrarre. Cervo di evitare. Il mio algoritmo di Instagram? Mi fa vedere solo cose di calcio. Cosa mi fa ridere? Mia figlia, lei è la mia gioia. Ha un anno e mezzo. Credo di essere un buon padre, ma me lo dirà lei quando crescerà”.

Mathias Olivera ha poi concluso il suo intervento:

“Rapporto con Napoli? Mi trovo davvero bene, è una città che assomiglia molto al Sud America. La gente è fantastica, sono contentissimo di essere qui. Qui, ovviamente, si mangia benissimo: la pizza margherita o la mozzarella di bufala. Il caffè prima non mi piaceva, ora è incredibile. La cucina napoletana è davvero incredibile. Piatto preferito? Pasta con patate e provola. Parole in napoletano? Sento spesso ‘fratm, comm si bell’ (ride, ndr). Non lo parlo, ma penso in napoletano. In squadra c’è Mazzocchi che parla in napoletano quando si arrabbia e non si capisce molto. Saluto ai tifosi? Li devo ringraziare per il supporto che ci danno sempre. Continuiamo a lavorare con umiltà poi vedremo come andrà a finire”:

Last Updated on 5 Mar 2025 – 14:51 by William Scuotto