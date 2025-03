Napoli, buone notizie! Dopo Olivera c’è un altro recupero: gioia Conte

Antonio Conte vede la luce, un altro recupero in vista delle prossime giornate: ecco di chi si tratta.

La situazione infortuni in casa Napoli ha reso la gestione di Antonio Conte piuttosto complessa. Il tecnico azzurro ha dovuto fronteggiare un serie di assenze pesanti che nell’ultimo periodo hanno inevitabilmente condizionato le sue scelte.

E gli infortuni hanno pesato, è chiaro. Cinque partite senza vittorie sono un dato senza dubbio esemplare del momento di difficoltà che il Napoli sta attraversando, certamente riconducibile anche ad un leggero appannamento della squadra ma, indubbiamente, legato in gran parte agli straordinari che i calciatori presenti sono stati costretti ad affrontare. Una situazione complicata che ha costretto Antonio Conte a cambiare modulo, passando al 3-5-2 che, per il momento, sembra comunque il modulo designato anche per le prossime sfide del Napoli.

Contro l’Inter è tornato in campo Mathias Olivera, entrato all’83’ minuto dopo cinque partite di stop, contro Juventus, Roma, Udinese, Lazio e Como. Una buona notizia per il tecnico del Napoli che ha recuperato al 100% l’uruguaiano, e che adesso può godere di un’altra una notizia in vista delle prossime settimane. C’è infatti un rientro importante, che potrebbe cambiare le sorti delle prossime partite del Napoli.

Conte ritrova Neres, rientro anticipato: ecco quando

Si tratta di David Neres. L’attaccante brasiliano si era fermato poco più di venti giorni fa, a causa di una lesione distrattiva del semimembranoso. Un infortunio fastidioso, che ha costretto Neres a fermarsi per le scorse tre partite, contro Lazio, Como e Inter e per il quale sembrava bisognasse aspettare anche un bel po’ prima di rivederlo in campo.

In realtà le terapie a cui il brasiliano si sta sottoponendo sembra stiano funzionando molto bene, al punto da prevedere un rientro anticipato. Non sarà di certo in campo nel prossimo match di campionato contro la Fiorentina ma ci sono buone speranza per un ritorno contro il Venezia, ora vero obiettivo dell’attaccante del Napoli. Con tre gol e otto assist in 24 partite, Neres sposta gli equilibri nella rosa di Antonio Conte soprattutto dopo l’addio di Kvaratskhelia. Conte potrebbe quindi tornare al 4-3-3 senza più dover scegliere il 3-5-2 al quale si sta affidando in questo periodo di magra. Si punta, dunque, al Venezia, per l’ultimo match di campionato prima della sosta nazionali, durante le quali tutti i giocatori potrebbero approfittare del tempo di riposo per recuperare le energie.