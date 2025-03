Napoli al primo posto, la classifica che premia gli azzurri di Conte

Azzurri in vetta alla speciale classifica, un simbolo importante della stagione degli uomini di Antonio Conte.

Mancano 11 partite di campionato al termine della stagione. Poco più di un terzo di campionato per dare il massimo e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime settimane a disposizione. Il Napoli di Antonio Conte occupa la seconda posizione in classifica, ad un solo punto dalla vetta, e vanta un bilancio piuttosto positivo.

A dispetto del momento complesso che sta vivendo (l’ultima vittoria più di un mese fa contro la Juventus), gli uomini di Antonio Conte hanno finora portato a casa 17 vittorie 6 pareggi e 4 sconfitte, in un’annata che, comunque andrà, non può che lasciar contenti gli uomini della dirigenza azzurra.

E se da un lato le 43 reti messe a segno nelle prime 27 partite fanno emergere le difficoltà del reparto offensivo azzurro, dall’altro le sole 22 subite piazzano gli azzurri al secondo posto della classifica delle migliori difese della Serie A. Davanti al Napoli solo la Juventus che occupa a vetta con 21 gol subiti pur trovandosi al quarto posto in campionato.

C’è un dato, importante, per il quale gli uomini di Antonio Conte occupano il primo posto. Una speciale classifica che fa emergere il carattere trasmesso dal tecnico azzurro. Si tratta della classifica relativa alla media punti ottenuti negli scontri diretti contro le prime 9 squadre in classifica.

Scontri diretti, Napoli al comando: la classifica e i risultati

Il Napoli è primo in questa speciale classifica, con 26 punti conquistati sui 39 disponibili nei 13 scontri diretti disputati finora. Una media di due punti a partita che piazzano gli azzurri in vetta, seguiti da Fiorentina e Atalanta con 1.6, Inter Juventus e Bologna con una media di 1.4 punti, Lazio con 1.1, Roma con 0.7 e Milan all’ultimo posto con 0.6 punti.

Ma dove ha conquistato questi punti il Napoli? Le vittorie casalinghe sono arrivate contro Bologna, Atalanta, Roma e Juventus. Fuori casa sono arrivati i successi con Milan, Fiorentina e Atalanta al ritorno. Pareggi contro Juve, Inter (sia all’andata che al ritorno), Roma e Lazio. L’unicasconfitta, invece, contro la Lazio un paio di partite fa. Una costanza, nei match importanti, figlia dell’atteggiamento imposto da Antonio Conte ai suoi uomini, che finora non l’hanno deluso.

Restano da affrontare Fiorentina, Milan e Bologna negli ultimi tre scontri diretti della stagione azzurra. Il Napoli ha il calendario più “semplice” da quel punto di vista, rispetto alle altre dirette avversarie.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 13:21 by Giorgio D’Andrea