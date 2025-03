L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha espresso con grande chiarezza un messaggio in vista della gara contro il Napoli.

Il Napoli tornerà in campo domenica per affrontare la Fiorentina per un altro big match dopo quello pareggiato contro l’Inter. Gli azzurri adesso credono sempre di più allo Scudetto e lo scontro diretto di sabato scorso ha mostrato una squadra che è assolutamente all’altezza delle massime ambizioni.

Contro i viola i ragazzi di Conte sono chiamati così ad un’altra grande prestazione contro una squadra che, fra alti e bassi, occupa attualmente la settima posizione in classifica in Serie A.

Palladino fra Conference e Napoli: la sua risposta

L’allenatore viola Raffaele Palladino ha risposto anche in merito alla gara contro il Napoli nella conferenza stampa di presentazione alla gara di Conference League contro il Panathinaikos. Il tecnico ha seccamente smentito la possibilità che le sue scelte per questa partita vengano fatte tenendo conto anche del match del Maradona di domenica.

Questa la sua risposta al riguardo:

“Non pensiamo alla trasferta di Napoli, ma solo al Panathinaikos. Siamo super concentrati sulla sfida di domani perché per noi la Conference League è molto importante”. Insomma, nessun calcolo: la Fiorentina darà il massimo in entrambe le gare. Ciò diventa importante in merito al tema Moise Kean, recuperato dall’infortunio ma in dubbio per la gara di Conference. I ragionamenti sulla sua titolarità, quindi, verranno fatti solo sulla sua condizione di forma senza altre analisi in prospettiva.

