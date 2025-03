Ex Napoli, Zielinski finisce sotto accusa: l’accaduto durante Feyenoord-Inter

Zielinski sotto accusa: l’accaduto durante Feyenoord-Inter ha causato feroci critiche nei confronti dell’ex centrocampista del Napoli.

Piotr Zielinski ha lasciato il Napoli quest’estate dopo otto anni e il caso ha voluto che adesso si trovi proprio nel club rivale numero uno nella lotta in classifica. Il polacco si è infatti trasferito a parametro zero all’Inter, squadra che in questo momento si trova in vetta al campionato con un solo punto di vantaggio sulla sua ex squadra.

La sua avventura a Milano sta procedendo però fra alti e bassi. Il polacco è infatti al momento una riserva nel centrocampo nerazzurra, costituendo la prima alternativa al fedelissimo di Inzaghi Mkhitaryan.

Zielinski delude ancora all’Inter

Zielinski ha avuto comunque un’importante opportunità da titolare nella gara contro il Feyenoord. Il giocatore ex Napoli non ha però sfruttato a pieno la chance, finendo nel mirino delle critiche dei tifosi nerazzurri per un calcio di rigore sbagliato al minuto 65.

Il polacco si è presentato dal dischetto a causa dell’assenza contemporanea di Calhanoglu (primo rigorista del club) e di altri papabili tiratori come Dimarco e Thuram. In più, i due precedenti tentativi dal dischetto stagionali (entrambi nella gara d’andata contro la Juventus) erano andati a buon fine.

A Rotterdam, invece, arriva un errore che non incide alla fine tanto sul risultato (l’Inter ha mantenuto ugualmente il vantaggio di 2-0 sino alla fine), ma impedisce di ampliarlo in vista del ritorno. In più, non rasserena le già presenti critiche nei suoi confronti, facendo evidenziare ancora una volta ai tifosi lo scarso rendimento avuto sin qui dai due acquisti estivi dell’Inter (Zielinski e Taremi)

