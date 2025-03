“Cosa vuoi dire ai tifosi del Napoli?”, sentite Kvaratskhelia: risposta in italiano

Kvaratskhelia lancia un messaggio ai tifosi del Napoli: risposta in italiano per loro ai microfoni di Sky Sport.

Non è stata una gara fortunata per Khvicha Kvaratskhelia contro il Liverpool. Il georgiano, dopo l’addio a gennaio al Napoli, era chiamato ad una grande gara per provare a trascinare i suoi verso una grande cavalcata in Champions League.

Il georgiano ha giocato una partita di pregevole fattura, siglando anche un gol annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico. Ciò non lo ha scoraggiato ed è andato vicino al gol altre due volte e solo un grandissimo Alisson gli ha impedito la rete. Nonostante le 27 conclusioni in porta, è arrivata una sconfitta dolorosssima poi nel finale per i suoi.

Kvara saluta i tifosi del Napoli: la risposta

Kvaratskhelia ha epsresso le sue sensazioni dopo questa dolorosa gara ai microfoni di Sky Sport. Oltre a parlare della partita, però, il calciatore ha anche risposto ad alcune domande evocative in merito al suo passato a Napoli del giornalista Gianluca Di Marzio.

Il primo scambio di battute ha riguardato la doppia sfida col Liverpool con la maglia azzurra del 2022/2023, dove spicca la straordinaria vittoria per 4-1 ottenuto all’andata:

“Hai sfidato due volte il Liverpool con la maglia del Napoli, cosa ti porti ancora dentro di queste serate in questa esperienza qui a Parigi?” “Ricordavo che quando ero a Napoli, giocammo due volte contro il Liverpool, una volta abbiamo vinto, una volta abbiamo perso. Ma questo è il calcio, la prossima partita sarà molto importante e dovremo prepararci bene”.

Di seguito Di Marzio ha chiesto a Kvara se volesse dire qualcosa ai tifosi del Napoli che lo stavano seguendo, domanda a cui Kvara ha risposto direttamente in italiano:

“Sì sì, ciao Napoli!”

Kvaratskhelia: “Pronto per ogni ruolo”

Kvara, nel resto dell’intervista, non si è detto poi del tutto pessimista sulla doppia sfida contro il Liverpool:

“Penso che meritassimo di più, abbiamo avuto tante opportunità. Ma nulla è chiuso, dobbiamo concentrarci per la gara di ritorno.

Il georgiano non si è detto poi a disagio per l’inusuale ruolo sulla destra che ha avuto durante la gara:

“Ruolo sulla destra? Non conta la posizione, devi essere pronto per ogni ruolo. Giocare così contro il Liverpool, creando così tanto non è semplice, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, abbiamo giocato un bel calcio”.

Kvara sembra quindi davvero pienamente concentrato sulla nuova avventura a Parigi, senza tralasciare un piccolo messaggio d’affetto per i suoi vecchi tifosi.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 23:45 by Felice Leopoldo Luongo