Kvaratskhelia, clamorosa beffa in PSG-Liverpool: che delusione!

Kvaratskhelia è stato autore di una partita di gioie e dolori nell’ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool.

Kvaratskhelia ha lasciato il Napoli a gennaio per trasferirsi al Paris Saint-Germain, lasciando l’amaro in bocca a tanti tifosi del Napoli che contavano quantomeno su una sua permanenza sino all’estate per continuare a lottare per la vittoria dello Scudetto. Invece, le sirene francesi sono state irresistibili per lui sin da subito: troppo grande la tentazione di trasferirsi ad una compagine che si pone come obiettivo quello di sollevare la Champions League, con il georgiano chiamato a recitare il ruolo di stella della squadra in considerazione dell’addio estivo di Mbappé.

PSG-Liverpool, tutto sulla gara di Kvaratskhelia

Dopo l’agevole passaggio del turno nei playoff contro il Brest, il PSG è stato chiamato questa sera ad una gara che determina un chiaro messaggio sulle chances parigine di trionfo europeo come quella contro il Liverpool grande favorito della competizione. Kvaratskhelia è sceso in campo dall’inizio nonostante nel pomeriggio le notizie lo dessero come probabile panchinaro. La partita è stata però piuttosto beffarda, vista la vittoria ottenuta dai Reds nel finale grazie al gol di Elliott.

Questa sconfitta ha il sapore davvero di un’incredibile beffa per il PSG e le statistiche non mentono: ben 27 le conclusioni verso la porta dei ragazzi di Luis Enrique, ma la gara si è chiusa incredibilmente con la vittoria avversaria grazie ad un gol nel finale. Non si può dire, comunque, che la scelta di Luis Enrique di schierare Kvaratskhelia non abbia pagato, in quanto il georgiano è stato uno dei migliori in campo per i parigini sino alla sostituzione avvenuta al 78′ minuto.

Per lui anche un gol annullato al 22′ per un fuorigioco millimetrico: un vero peccato in considerazione di quanto sia stata bella la conclusione con cui l’ex attaccante del Napoli aveva calciato a giro verso il secondo palo battendo Alisson, calciando dall’inusuale posizione sulla destra in cui lo ha schierato Luis Enrique. La rete è stata però annullata grazie all’intervento del VAR per una posizione di fuorigico davvero di pochissimi centimetri.

PSG-Liverpool, che beffa per Kvaratskhelia

Il copione della gara, eppure, era stato davvero a senso unico. Sin dal primo tempo, infatti, tantissime sono state le palle gol per il PSG, ma i ragazzi di Luis Enrique hanno dovuto farei conti con uno strepitoso Alisson, decisivo in almeno tre occasioni.

Oltre al gol annullato, Kvaratskhelia ci ha provato più volte ad essere lui il calciatore a decidere il match. Spicca una grandissima punizione sul palo di Alisson, che ha però respinto brillantemente anche in questo caso.

Rimane tutto aperto in vista del ritorno ad Anfield della settimana prossima, ma sicuramente adesso la squadra chiaramente favorita per il passaggio del turno è quella allenata da Arne Slot.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 23:03 by Felice Leopoldo Luongo