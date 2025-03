UFFICIALE- Napoli, firma fino al 2030: arriva l’annuncio

Il Napoli ha comunicato la firma del calciatore di un nuovo maxi contratto con gli azzurri: ora è ufficiale.

Il Napoli prosegue sulle ali dell’entusiasmo una stagione che sta portando un’accesa lotta al titolo con l’Inter. Gli azzurri si trovano al secondo posto ad un punto dall’Inter capolista e sono riusciti a pareggiare nei minuti finali nello scontro diretto di sabato scorso.

C’è però anche da programmare il futuro e di questo se ne starà sicuramente occupando il ds Manna. In estate ci si aspetta una rosa che venga ancora più rinforzata in vista del contemporaneo impegno europeo a cui gli azzurri saranno tenuti.

Napoli, è UFFICIALE il rinnovo di Olivera

Proprio in questi istanti, è arrivato un annuncio che detta chiaramente l’intenzione del club di programmare il futuro con grande chiarezza: è ufficiale infatti il rinnovo di Matias Olivera sino al 2030.

Quest’ultimo era stato anticipato pochi minuti prima da un curioso messaggio lanciato sui social dal club. Sul canale broadcast Instagram del Napoli, infatti, è apparso un messaggio contenente due emoticon: quella del mate (nota bevanda sudamericana) con al suo fianco una clessidra.

Si tratta, comunque, di un qualcosa di già abbondantemente anticipato anche in alcuni precedenti interventi del ds Manna, che aveva più volte affermato come per il rinnovo del terzino uruguagio mancasse davvero solo l’annuncio ufficiale.

Napoli, continua l’avventura azzurra di Olivera

Un premio, dunque, meritatissimo per un calciatore che sta facendo benissimo in questa stagione. Forse questa è addiriturra la sua migliore stagione fra le tre azzurre del terzino uruguagio, che è stato forse una delle chiavi tattiche nel passaggio di Conte dalla difesa a 3 a quella a 4 nella prima parte di stagione.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Getafe, Olivera ha svolto una prima annata dove è stata continua la sua alternenza con Mario Rui. Il suo contributo è stato comunque notevole, con anche due reti realizzate.

Di sicuro, la seconda è una di quelle che è rimasta più nel cuore dei tifosi azzurri: suo infatti il gol che poteva assegnare lo Scudetto dinanzi ad un Maradona gremito contro la Salernitana. Il gol di Dia ha rinviato di qualche giorno quella gioia e “impedito” al gol di Olivera di occupare un posto speciale nella storia, ma sicuramente quell’istante è rimasto impresso ugualmente nella memoria di tutti i tifosi del Napoli per la grande gioia che aveva portato.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 10:35 by Felice Leopoldo Luongo