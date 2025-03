Napoli-Inter, il rammarico di Inzaghi: l’annuncio lascia di sasso

In casa Inter, dopo il pari di sabato contro il Napoli, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Simone Inzaghi.

Sabato scorso, come tutti sanno, è stato disputato lo scontro scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. A passare in vantaggio sono stati i nerazzurri con il gol su punizione realizzato da Federico Dimarco, ma poi il team campano è riuscito a riportare il risultato in parità con la rete realizzata nella ripresa da Billing.

Con questo pareggio, di fatto, si è accorciata ancora di più la classifica, visto che la Juve è a soli sei punti dalla vetta. Per il Napoli, però, il match contro l’Inter è stato fonte solo di buone notizie. Simone Inzaghi, invece, ha mostrato ancora tutto il suo rammarico per il match disputato sabato scorso allo Stadio Diego Armando Maradona.

Inter, Inzaghi: “Napoli? Ha meritato il pareggio, ma avrei voluto giocare questo match non in emergenza”

Il tecnico nerazzurro, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani di Champions League contro il Feyenoord, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Il match di sabato è stato molto simile a quello di San Siro del girone di andata. Eravamo in emergenza, visto che Calhanoglu e Dimarco hanno chiesto il cambio. Abbiamo dato tutto. Gol del pareggio? Il Napoli ha meritato di realizzarlo, ma in quell’azione potevamo fare sicuramente qualcosa di più”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento sul Napoli:

“Ho letto che sono state date alcune colpe singolarmente, ma gli errori sono stati a monte: si doveva difendere meglio. Lì è stato anche difficile comunicare, visto che il Maradona è uno stadio molto caldo che ha sostenuto molto la sua squadra. Avrei voluto arrivare a questa partita contro il Napoli non in emergenza, ma al completo. Il calcio di oggi, però, è così”.

I tifosi del Napoli sperano che l’Inter passi contro il Feyenoord

Queste parole di Simone Inzaghi, di fatto, hanno sorpreso un po’ tutti, visto il dominio del Napoli. I tifosi azzurri, nel frattempo, sperano comunque che l’Inter riesca a passare il turno di Champions League contro il Feyenoord.

Se i nerazzurri dovessero staccare il pass per i quarti di finale della massima competizione europea per club, di fatto, avrebbero un calendario davvero traumatico. Non bisogna dimenticare che, oltre al campionato e alla Champions League, l’Inter ha infatti di fronte a sé le sue semifinali di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 22:05 by William Scuotto