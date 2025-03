Inzaghi o Conte? Il portiere non ha dubbi: ecco chi ha scelto

Risposta diretta e precisa quella del portiere italiano, nessun dubbio sulla scelta dell’allenatore.

Non è un caso che Antonio Conte goda della stima di tantissimi opinionisti, ex calciatore ed esperti di calcio. Il tecnico del Napoli ha costruito la sua carriera, sia da calciatore che da allenatore, sui successi. Gli scudetti con la Juve e con l’Inter lo proiettano di diritto tra i migliori allenatori italiani.

Tra i suoi estimatori anche Federico Marchetti, portiere italiano protagonista soprattutto con la maglia della Lazio.

Marchetti non ha dubbi ecco chi sceglie tra Inzaghi e Conte

L’ex portiere di Lazio e Genoa Federico Marchetti ha parlato nel corso del podcast Calcio Selvaggio, dove ha commentato il rendimento di Lukaku ma aha anche espresso la sua preferenza tra Simone Inzaghi ed Antonio Conte.

“Conte o Inzaghi? Io direi Conte. Il Napoli ha avuto un’annata pazzesca con Spalletti però poi ha dovuto rifondare, tanti sono andati via. Se non hai i giocatori leader che sanno cosa si fa in certe partite, comunque fai fatica. Io ho la mia idea su Lukaku. È un giocatore che si sta ritrovando, ma non è il Lukaku che aveva l’Inter nell’anno dello scudetto”, ha commentato Federico Marchetti.