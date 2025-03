Napoli, messaggio di Okafor a Conte: la reazione del tecnico

Okafor, proprio in vista della gara di domenica del Maradona contro la Fiorentina, ha mandato un messaggio ad Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato per 1-1 lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi, è atteso da un altro match molto importante. Domenica, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Contro i viola, di fatto, i partenopeo hanno l’obbligo di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero dal 2-1 inflitto alla Juventus di Thiago Motta. Proprio in vista della gara contro la Fiorentina bisogna registrare un messaggio di Noah Okafor allo stesso Antonio Conte.

Napoli, Okafor si allena anche durante il giorno di riposo: Conte ha apprezzato

Come riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il calciatore svizzerro si è allenato duramente anche nel giorno di riposo concesso dal tecnico pugliese. Okafor, di fatto, ha pubblicato una foto sui propri profili social che è diventata subito virale tra i tifosi del team partenopeo.

Antonio Conte, di fatto, ha apprezzato questo messaggio diretto dell’ex attaccante del Milan, visto che ora può contare su un altro giocatore per quest’ultimo scorcio di stagione. Okafor ha già mostrato importanti miglioramenti sia contro il Como che contro l’Inter, considerando il fatto che ha fatto bene in entrambe le occasioni in cui è subentrato.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 20:37 by William Scuotto