Napoli-Fiorentina, chi recupera? Annuncio su Anguissa e Neres

Le ultime in vista di Napoli-Fiorentina: annuncio in merito agli infortunati Anguissa e Neres in vista del match.

Il Napoli tornerà in campo domenica pomeriggio per affrontare la Fiorentina dopo il pareggio da applausi contro l’Inter. Gli azzurri hanno affrontato il match Scudetto con grandissima grinta, regalando una prestazione che reso orgogliosi tutti i tifosi azzurri. Il risultato permette ai ragazzi di Conte di mantenersi ancora pienamente in scia dei nerazzurri in classifica in una lotta Scudetto che potrà continuare ad essere acesissima sino alla fine.

Napoli-Fiorentina, le ultime sugli infortunati

Il Napoli è riuscito così ad ottenere un pari in una gara così delicata nonostante gli infortuni di due stelle della squadra come Anguissa e Ners. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta le ultime novità in merito alle loro condizioni: secondo quanto riportato dal quotidiano, nessuno dei due dovrebbe essere in grado di recuperare per il match contro i viola.

Per entrambi, quindi, se ne riparlerà nelle prossime settimane. Più rapidi potrebbero essere i tempi di recupero per l’esterno brasiliano, per cui si proverà a fare un tentativo già per il match successivo di campionato contro il Venezia. Per Anguissa, molto più probabile un ritorno in campo direttamente contro il Milan dopo la sosta.

Riguardo alle condizioni degli altri azzurri, anche Mazzocchi va verso il forfait contro la Fiorentina. Spiccano, invece, in positivo i miglioramenti dal punto di vista della condizione di Noah Okafor, apparso brillante sui social dopo aver lavorato anche ieri nonostante il giorno di riposo assegnato da Conte.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 09:07 by Felice Leopoldo Luongo