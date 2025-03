Mercato Napoli, Manna e De Laurentiis ci pensano: può essere acquistato in estate

Mossa di mercato a sorpresa per il Napoli: potrebbe arrivare l’acquisto a titolo definitivo in estate contro ogni pronostico.

In attesa di capire come terminerà il campionato del Napoli, fra Scudetto e piazzamento in zona Champions League, bisogna iniziare anche a pensare a come programmare la prossima stagione, che con tutta probabilitò vedrà l’aggiungersi anche dell’impegno europeo rispetto a questa stagione.

Il pensiero non va però solo a eventuali nuovi acquisti, ma anche su quali calciatori dover confermare della rosa attuale. Per diversi azzurri si parlava di un futuro già scritto per un addio, ma le ultime gare della stagione potrebbero cambiare tutto.

Billing, il Napoli pensa al riscatto: le ultime

Sembra essere questo il caso di Philip Billing. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, in molti immaginavano il suo come un acquisto momentaneo, volto a regalare a Conte un’alternativa in più in attesa di un investimento più cospicuo in estate per un nome di maggior rilievo. Il gol all’Inter potrebbe però cambiare tutto: è quello che rivela l’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Manna e De Laurentiis starebbero studiando seriamente la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista danese. Servirebbero infatti 10 milioni di euro per permettere la sua permanenza in maglia azzurra, questa volta però a titolo definitivo.

Sicuramente, saranno le prossime gare a decidere quale sarà la decisione effettivamente giusta in merito al futuro di questo calciatore, ma il gol all’Inter potrebbe davvero aver disegnato una storia diversa.

Billing-Napoli, nuovo scenario per il futuro

Chissà, quindi, se veramente l’avventura di Billing in maglia azzurra possa essere destinata a continuare ben oltre i pronostici. Il calciatore danese è arrivato in prestito anche un po’ contro i pronostici: i rumors di mercato infatti vedevano il club azzurro insistere con maggior decisione per l’acquisto di Cesare Casadei dal Chelsea, poi accasatosi al Torino.

In tanti così hanno pensato ad una mossa volta ad aggiungere un tassello in più in questi mesi di campionato e sostituire numericamente Folorunsho, ma forse non per l’estate prossima. Almeno così lasciavano pensare gli accostamenti al club di big della Serie A come Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini, le cui operazioni erano però di difficile realizzabilità a gennaio.

Billing invece si è rivelato tutt’altro che un “tappabuchi” nelle due gare giocate contro Como e Inter e in questo proseguo di campionato potrebbe rivelarsi una carta utilissima per Antonio Conte.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 12:18 by Felice Leopoldo Luongo