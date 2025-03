Lukaku, l’ex Napoli gela Conte: parole come macigni

Su Romelu Lukaku, in attesa del match contro la Fiorentina di domenica prossima, bisogna registrare delle dichiarazioni di un ex azzurro.

Con l’arrivo del mese di marzo, di fatto, il Napoli ha salutato un mese di febbraio davvero deludente. Basti pensare che gli azzurri hanno fatto solo tre punti in quest’arco di tempo. Mentre con l’Inter è arrivato sempre un pari, ma con un sapore totalmente diverso rispetto a quelli rimediati con Roma, Udinese e Lazio.

I partenopei, infatti, sabato scorso allo Stadio Diego Armando Maradona hanno giocato sicuramente meglio rispetto agli uomini di Inzaghi. Inoltre, il Napoli è stato bravissimo a pareggiare il bellissimo gol su calcio di punizione di Federico Dimarco con la rete realizzata all’87’ con il danese Billing. La squadra di Conte ha ora in calendario il match contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni importanti su Romelu Lukaku da parte di un ex bomber azzurro.

Stefan Schwoch: “Lukaku? Scudetto difficile senza i suoi gol

Stefan Schwoch, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, ha infatti parlato così del calciatore belga:

“Cosa posso dire sulla prestazione di Lukaku contro l’Inter? La punta azzurra ha giocato bene, anche se bisogna dire che i giudizi si fanno in base al risultato finale. Se il Napoli avesse perso, infatti, il belga sarebbe stato bocciato. Ha giocato bene, ma servono i suoi gol. Se Lukaku non dovesse riuscire ad arrivare a quota 16, di fatto, sarà difficile per il Napoli centrare l’obiettivo dello scudetto”.

L’ex attaccante partenopeo ha poi concluso il suo intervento:

“Il Napoli, tra l’altro, sta prendendo sempre gol ultimamente e, quindi, c’è bisogno ancora di più dei gol di Romelu Lukaku. Non bastano solo i gol dei centrocampisti. Simeone è uno che riesce a segnare, ma adesso viene impegnato poco da Antonio Conte. Se bisogna ancora puntare sul belga anche l’anno prossimo? Se ci sarà Conte, credo di sì. Spero che l’attaccante possa accelerare in quest’ultimo scorcio di stagione”.

Napoli, Lukaku non segna dal match vittorioso contro la Juve

Effettivamente, il Napoli non vince proprio dall’ultimo gol di Romelu Lukaku. Per risalire all’ultimo gol del belga, infatti, bisogna tornare indietro al match dello scorso 25 gennaio dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Juve di Thiago Motta.

I tifosi azzurri, quindi, sperano che l’ex Inter possa riprendere a segnare già a partire da domenica prossima contro la Fiorentina. Battere i viola, di fatto, sarà fondamentale per il Napoli per cercare di vincere il campionato.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 23:35 by William Scuotto