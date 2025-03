“Non l’ho mai raccontato”, il retroscena di Amadeus su Conte e Lukaku a Sanremo

Amadeus ospite a Televomero parla della sua Inter e del Napoli, raccontando un particolare aneddoto su Romelu Lukaku

Il conduttore e noto direttore artistico del Festival di Sanremo è stato ospite alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero e ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista sul Napoli di Antonio Conte e su Romelu Lukaku.

Amadeus è un tifosissimo dell’Inter e non lo nasconde. Il presentatore veronese ha avuto modo di vedere la sua squadra del cuore guidata dall’attuale allenatore del Napoli e ha commentato così il momento degli azzurri:

“Conte è una persona con grandissima esperienza, un vincente. Ovvio che comunica alla tifoseria ‘dobbiamo arrivare in alto’. Quando si è accorto che si poteva fare, ha cambiato comunicazione. Si è accorto che l’Atalanta è in difficoltà, che l’Inter è in difficoltà e quindi dice che dipende da loro stessi. Corretto dire ‘noi ci siamo’”

Lukaku a Sanremo, perché saltò tutto: parla Amadeus

Nel corso della serata a Il Bello del Calcio, Amadeus svela persino un retroscena dei suoi Festival di Sanremo. Infatti, ha sempre cercato di portare qualche giocatore del campionato di Serie A sul palco dell’Ariston. Addirittura, in un’edizione, Zlatan Ibrahimovic ha fatto da co-conduttore. E in un’altra circostanza portò in eurovisione la storia di Sinisa Mihajlovic. Non mancavano gag sull’Inter, come non è mancata la richiesta di portare a Sanremo proprio Big Rom:

“Questo non l’ho mai raccontato: avevo chiesto Lukaku a Sanremo, ma non è stato possibile, c’era il campionato”

Sempre sul centravanti azzurro, Amadeus sostiene:

“Ha ragione Vieri, a Lukaku manca dare la palla in corsa. Può fare di più, forse ha bisogno di qualcuno che gli dia un aiuto. A questo Napoli fa bene”

Amadeus sul Napoli: “È la fotocopia di Conte”

Secondo il conduttore attualmente sotto contratto dal Nove, Antonio Conte è riuscito a plasmare il Napoli a sua immagine e somiglianza. Le caratteristiche della squadra sposano esattamente le stesse del tecnico:

“Il Napoli rispecchia lo stile di Antonio Conte. Già da qualche mese è esattamente fotocopia del carattere di Conte. Non molla mai, anche quando non gioca bene. E ha una forza superiore alle dirette antagoniste. E’ un campionato a tre: Inter, Atalanta e Napoli”

Niente Juventus, nonostante la vittoria casalinga e la diminuzione del distacco dalla vetta. Ora il primo posto è lontano solo sei lunghezze per Thiago Motta e i suoi ragazzi.

Last Updated on 3 Mar 2025 – 22:55 by Leonardo Zullo