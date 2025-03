Lukaku, 5 partite senza segnare: è record negativo? Ecco cosa svelano i numeri

Romelu Lukaku non segna da 5 partite consecutive, è il suo peggior rendimento? Ecco cosa ci svelano i numeri sull’attaccante belga

Anche contro l’Inter, Romelu Lukaku è rimasto a secco. Niente gol per il belga, che però ha disputato una delle migliori gare in maglia Napoli. Anche Antonio Conte lo ha sottolineato al termine del big match, ai microfoni di DAZN, elogiando il lavoro dell’attaccante per quanto visto in campo al Maradona contro la sua ex squadra, quella con cui ha vinto uno scudetto in Serie A solo pochi anni fa.

Sponde, spallate e giocate da pivot dell’attacco partenopeo. In un solo tempo, Lukaku aveva toccato più palloni di tutta la sua partita contro il Como, una delle peggiori giocate dal centravanti dal suo arrivo in estate. Al fischio finale della super sfida Scudetto, il belga ha però toccato quota 5 partite consecutive senza segnare. Ma è davvero il dato peggiore nella carriera dell’attaccante?

Lukaku, il digiuno da gol continua: il dato sull’attaccante

L’ultima rete realizzata da Big Rom risale al 25 gennaio scorso, contro la Juventus. Per una clamorosa coincidenza, quella è anche l’ultima partita vinta dal Napoli in questa stagione. Da quel momento sono arrivati 4 pareggi e una sconfitta. Il 31enne ha faticato a superare le difese di Roma, Udinese, Lazio, Como e Inter e solo contro i biancocelesti ha messo a referto un assist.

Il dato riguardante il centravanti, però, non rappresenta il suo periodo peggiore in carriera. Negli anni in Premier ha fatto anche molto peggio. Nella stagione 2015/16, rimane a secco per 10 partite consecutive tra campionato e coppa. Un record negativo, che non verrà mai più toccato. Durante l’annata 18/19, con il Manchester United, si è fermato a 7 partite senza lasciare traccia di sé in zona gol.

Per l’Italia, invece, pareggiato il suo score peggiore di 5 gare consecutive senza far gol. Gli era successo nella stagione 2020-21, nonostante i 30 gol stagionali segnati. Da aprile a maggio, Lukaku rimase senza segnare proprio per cinque partite. Nella prossima gara di campionato contro la Fiorentina, si farà di tutto per evitare che il centravanti superi questo suo record negativo proprio in azzurro.