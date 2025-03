Sacchi rivela: “Conte perfetto per il Milan. Vi svelo la nostra telefonata dopo l’Inter”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena con Antonio Conte: le dichiarazioni complete dell’ex allenatore

Sulle pagine del Mattino di oggi, spazio ad Arrigo Sacchi. L’ex allenatore si è soffermato sull’operato di Antonio Conte e del suo Napoli, rivelando importanti e curiosi retroscena e non disdegnandosi anche di dare un consiglio per il Milan. I rossoneri, allo sbando totale in questa stagione, sono stati accostati proprio al tecnico salentino in estate, ma hanno preferito puntare su Fonseca, per poi esonerarlo e virare su Conceiçao, a sua volta in bilico.

Proprio all’inizio della sua intervista, Sacchi è tornato a parlare del nuovo accostamento tra Conte e il Milan:

“Trovatemi una sola squadra della Serie A che non vorrebbe avere Conte in panchina e che non ha il rimpianto di non averlo preso. 10-15 punti in più grazie a lui? Non lo so, magari anche di più. Gli occhi che avevano in campo i calciatori azzurri l’altra sera, sono quelli che conosco io. Perché Antonio è un mio amico.

Sarebbe perfetto per la rivoluzione che è necessario fare tra i rossoneri. Come anche un altro amico come Maurizio Sarri. Ma lui sta bene al Napoli, è felice, è tutt’uno con l’ambiente. Ed è evidente che sia riuscito a trasmettere tutto se stesso alla squadra. Fatta di pochi calciatori di successo e con tanti che stanno dimostrando di voler arrivare in alto”.