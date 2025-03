Il Milan crolla con la Lazio, Conceiçao esonerato prima di sfidare il Napoli? Le ultime

Sergio Conceiçao è a rischio dopo l’ennesima sconfitta del Milan, questa volta in casa contro la Lazio in uno scontro diretto per l’Europa

Il Milan crolla contro la Lazio e ora la posizione di Conceiçao è in bilico. I rossoneri hanno perso in pieno recupero una sfida diretta per l’Europa, la seconda in pochissimi giorni dopo quella con il Bologna. Ora la classifica si complica, con la Champions League che dista ben 9 punti e la Conference a -4 con uno dei due scontri diretti con la Fiorentina, a favore dei Viola, in attesa del secondo.

Il prossimo 30 marzo, il Milan affronterà il Napoli, ma ci sarà ancora il portoghese sulla panchina milanista? Il futuro è sicuramente incerto, al punto tale che per la partita del Maradona potrebbe esserci una nuova guida tecnica per i rossoneri. Tutto dipenderà dalle riflessioni che verranno fatte nelle prossime 24 ore e dai risultati di Leao e compagni contro Lecce e Como prima della sosta.

Conceiçao in bilico, le parole dopo la sfida con la Lazio