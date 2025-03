Napoli-Fiorentina, Conte torna al 4-3-3? Le prime indiscrezioni sul modulo

Antonio Conte potrebbe davvero tornare al 4-3-3 per la sfida tra Napoli e Fiorentina? Cosa filtra sul cambio modulo per la sfida di domenica

I dubbi sono naturali: il Napoli ha recuperato sia Spinazzola che Olivera, ma David Neres è ancora ai box. Antonio Conte, contro la Fiorentina, tornerà al 4-3-3 o resterà ancorato al 3-5-2? Il cambio modulo verrà sicuramente discusso nelle prossime ore, non da oggi, dato che la squadra non si allenerà. Il tecnico leccese ha concesso due giorni di riposo dopo la sfida contro l’Inter e solamente domani si rientrerà a Castel Volturno per il regolare allenamento in preparazione della sfida ai Viola.

Il passaggio alla difesa a 3 non ha particolarmente giovato ai partenopei, che non riescono a vincere una partita dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus. Le maggiori lacune si sono viste nella partita contro il Como, dove la difesa ha mostrato difficoltà evidenti, incassando il gol di Diao per un errore dettato dalla scarsa abitudine a un certo meccanismo.

Conte e l’idea del cambio modulo per Napoli-Fiorentina: cosa filtra

Secondo quanto trapelato questa mattina, Antonio Conte non avrebbe intenzione di ripresentare il 4-3-3 per il momento. La mancanza di Neres starebbe spingendo l’allenatore degli azzurri a proseguire con il 3-5-2 che tante fortune gli ha dato in carriera. Mancherà, ovviamente, anche Anguissa e toccherà al mister sciogliere i dubbi sulla titolarità di uno tra Gilmour e Billing.

Il primo ha disputato un’ottima gara contro il centrocampo dell’Inter, meritandosi una conferma. Il secondo, però, ha siglato il gol del pareggio nello scontro diretto per lo scudetto. Lo scozzese sembra partire ancora avanti, ma le conferme arriveranno solamente nei prossimi giorni. Troppo presto immaginare ora una probabile formazione a 6 giorni dal match.

Quello che sarà senz’altro fondamentale, è trovare una continuità di prestazione dopo la buonissima uscita contro l’Inter. Riguadagnare i 3 punti sarebbe altrettanto importante, per rimanere ancorati all’Inter, che sfiderà il modestissimo Monza, protagonista di una stagione che potrebbe portare quasi sicuramente alla retrocessione. Vietati passi falsi, dunque, ecco perché ogni dettaglio sarà cruciale.