Neres, la data definitiva del rientro: quando rivedremo in campo il brasiliano

David Neres sta per tornare, spunta la data definitiva del rientro: ecco quando sarà di nuovo in campo l’attaccante brasiliano

L’attesa sta per finire. Bisognerà pazientare ancora poco per rivedere David Neres in campo con la maglia del Napoli. L’attaccante brasiliano si è infortunato dopo la sfida contro l’Udinese dello scorso 9 febbraio, saltando le partite contro Lazio, Como e Inter. Senza di lui, gli azzurri non sono ancora riusciti a vincere, ottenendo due pareggi e una sconfitta. Vero, però, che anche con il fantasista in campo erano arrivati due 1-1 consecutivi con Roma e, appunto, Udinese.

Il livello delle prestazioni dell’ex calciatore dell’Ajax si stava abbassando, fino ad andare incontro al più classico degli infortuni. Una tendenza che lo ha caratterizzato per tutta la sua carriera. Averlo a disposizione, però, resta un’arma importante da sfruttare per Antonio Conte, che vorrà nuovamente affidarsi alla sua fantasia per riuscire a conquistare uno scudetto che appare ancora come un sogno.

Neres verso il recupero: spunta la partita del ritorno

Questa mattina, Repubblica, ha riferito una data più sicura sul rientro tra i convocati di David Neres. Difficile stabilire se arruolabile già dal primo minuto, molto più probabile che si tratti di un’iniziale panchina per tornare ad avere confidenza con il campo e recuperare la miglior condizione fisica dopo l’infortunio alla coscia.

Il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione del Napoli per la sfida contro il Venezia del prossimo 16 marzo. Ancora circa due settimane, dunque, per rivedere l’attaccante con la maglia azzurra. Non verranno forzati i tempi, ovviamente, dato che subito dopo si entrerà nel periodo della sosta per le nazionali, con Neres che potrà quindi recuperare la forma migliore per la sfida contro il Milan del 30 marzo.