Napoli, la carica scudetto parte dallo spogliatoio: svelato un retroscena inedito

Il Napoli vuole credere allo scudetto: svelato un retroscena inedito che arriverebbe direttamente dallo spogliatoio degli azzurri

Ancora 11 partite, 33 punti in palio per riuscire a vincere lo scudetto. Il Napoli, dopo l’1-1 in casa contro l’Inter, vuole crederci. La squadra ha avuto una reazione al mese di febbraio deludente, con i pareggi contro Roma, Udinese e Lazio e la sconfitta contro il Como. I risultati degli azzurri non sono stati disastrosi, ma la vittoria manca dallo scorso 25 gennaio nella gara interna contro la Juventus.

Le vere delusioni sono state quelle legate al pari con l’Udinese in casa, seppur i friulani sono solamente a -2 dal Milan e a -6 dalla Fiorentina, e il ko con il Como, specie per le modalità. Il Napoli ha completamente staccato la spina nel secondo tempo, meritando di perdere contro una squadra ben attrezzata. I due pareggi all’Olimpico contro una Roma vincente 10 volte su 11 con Ranieri in casa (unico pari proprio con i partenopei) e contro la Lazio in piena corsa Champions, possono essere accettati molto meglio da tutti.

Napoli, il segreto dello spogliatoio: cosa filtra sulla squadra per lo scudetto

Nonostante qualche passo falso, il Napoli ha mostrato una nuova vitalità contro l’Inter e avrebbe persino meritato di vincere. In classifica i nerazzurri sono distanti solo 1 punto, mentre alle spalle dei partenopei c’è l’Atalanta che sta sprecando grosse chance, specie in casa, nel 2025. Occhi aperti anche alla Juventus e a quello che farà nella sfida odierna contro il Verona.

Proprio sul tema classifica e scudetto, è tornato Il Mattino, che ha svelato un incredibile retroscena riguardante lo spogliatoio del Napoli:

“Da tempo, tra i ragazzi, c’è una specie di tabellina-scudetto, che spiega come il successo finale venga ritenuto adesso possibile. Conte (e Oriali) sanno bene che il vero problema di questo gruppo è che in molti rischiano di vivere vigilie mai capitate: lo scudetto di Spalletti, conquistato dopo una fuga da record, ha tolto il peso della volata, ruota contro ruota. È stata una lunga, sublime, discesa. Sapere di essere secondi, a un punto dall’Inter, con l’Atalanta dietro di due punti, dà il senso di un rush dove contano anche i livelli di emozioni e di stress mentale.”

In questo il Napoli dovrà essere bravissimo. Una gara di nervi, che dovrà però essere giocata con tutta la rosa a disposizione per provare a risultare ancora più entusiasmante. Conte spera di recuperare presto sia Anguissa e Neres, così da poter tornare a spingere nelle prossime 11 partite, con un finale di stagione che presenta un calendario non così impossibile per gli azzurri.