Napoli, 11 partite per credere allo scudetto: spunta una statistica che fa sorridere Conte

Mancano 11 partite al Napoli per credere ancora nello scudetto: spunta un dato che fa ben sperare Antonio Conte e sorridere i tifosi

Restano ancora 11 gare da giocare in questa stagione per il Napoli, 11 finali in un campionato di Serie A ricco di incertezza e sorprese. Gli azzurri sono secondi in classifica a -1 dall’Inter capolista e con gli scontri diretti in perfetta parità. Alle spalle c’è l’Atalanta, anche in questo caso affrontata due volte con una vittoria a testa. Nel caso di un’incredibile rimonta della Juventus, invece, i partenopei sono avanti per via del successo dello scorso 25 gennaio.

Proprio a quella data corrisponde anche l’ultima vittoria del Napoli, troppo lontana nel tempo. Urge tornare al successo e per farlo servirà la miglior versione di Antonio Conte e della sua rosa. I rientri di Neres e Anguissa serviranno proprio per riuscire a superare i prossimi ostacoli presenti sul calendario. Proprio in merito alle sfide ancora da giocare, si fonda il focus del nostro articolo.

Napoli schiacciasassi: i numeri contro le prossime 11 avversarie

La statistica che riguarda il calendario del Napoli, è davanti agli occhi di tutti. Gli azzurri dovranno affrontare Fiorentina, Venezia, Milan, Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Tre di queste appaiono come sfide dall’etichetta “big match”, mentre le altre saranno sì altrettanto importanti, ma sulla carta più abbordabili almeno da un punto di vista di valori in campo.

Quello che fa sorridere Conte e sperare i tifosi è che il Napoli ha già battuto tutte le sue prossime avversarie in questa stagione. Nella sfida d’andata, infatti, i partenopei hanno avuto la meglio contro ogni singolo avversario che si porrà davanti nel cammino verso il sogno scudetto.

Lukaku e compagni sanno come fare a battere gli 11 club che tenteranno di strappare punti preziosi da qui al prossimo 25 maggio. Una lotta serrata, con Inter e Atalanta che cercheranno di non lasciare punti per strada, ma che si dovranno ancora affrontare, una contro l’altra, tra due settimane.