Eurogol al Napoli e la dichiarazione a sorpresa: Ekkelenkamp rivela un segreto

Contro il Napoli si è sbloccato, poi è diventato insostituibile all’Udinese: il segreto di Jurgen Ekkelenkamp dietro l’eurogol al Maradona

Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli ha impattato anche contro l’Udinese, complice un errore collettivo tra Rrahmani e Mazzocchi, che hanno gestito male un pallone vagante in area di rigore. Da quel famoso rilancio dell’esterno azzurro è nato poi il gol di Jurgen Ekkelenkamp.

Il calciatore bianconero non aveva ancora segnato in Serie A, ma ha atteso a lungo e l’ha fatto al Maradona. Non uno stadio qualunque. Oltretutto, è stato abile nel calciatore col piattone destro, dando un giro al pallone molto strano. Imprendibile per Alex Meret.

Proprio quella traiettoria particolare ha permesso all’Udinese di pareggiare. E a seguito di quella gara, la squadra di Runjaic ha conquistato 9 punti in tre partite. Insomma, Ekkelenkamp ha dato uno slancio all’Udinese.

Ekkelenkamp ammette: “Il gol a Napoli? Mi sono allenato molto”

Il calciatore olandese ha ammesso a Flashscore news che non si tratta di un gol casuale quello realizzato al Napoli:

“Il primo gol è stato davvero bello e anche contro una grande squadra come il Napoli. Ero davvero felice…Mi sono allenato molto su quel tipo di tiro”

Dunque, Ekkelenkamp sembra aver concluso a rete consapevole di voler dare un determinato giro al pallone, quando invece sembrava più un cross riuscito male, diventato un tiro velenoso. L’ex Ajax ha poi realizzato una doppietta all’Empoli nella giornata seguente e ha continuato a offrire prestazioni positive contro Lecce e Parma. Insomma, l’aria di Napoli – e il gol soprattutto – gli hanno fatto bene.