Meret, la rivelazione sul gol di Ekkelenkamp: cosa è successo con Juan Jesus

Serie A, Napoli Udinese 1-1: arrivano le parole di Alex Meret ai microfoni di Dazn nel post partita.

Dopo il passo falso negli ultimi minuti all’Olimpico contro la Roma, torna ad inciampare il Napoli di Antonio Conte: stavolta in casa contro l’Udinese. Alla rete di McTominay ha risposto quella di Ekkelenkamp per via di un errore difensivo di Juan Jesus e successivamente di Mazzocchi. Di conseguenza, in attesa di Inter Fiorentina, in programma domani sera, gli azzurri si trovano a+4 dalla seconda posizione.

In tal senso, Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita nel post partita ai microfoni di Dazn.

Napoli Udinese, Meret svela: “Ecco cosa ci ha detto Conte”

Sull’umore della squadra dopo il pareggio con l’Udinese:

“Pensiamo partita dopo partita come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno. Proveremo a trovare immediatamente la vittoria già contro la Lazio. Sarà dura“.

Rispetto al malinteso con Juan Jesus, Meret ha affermato:

“C’è stata un’incomprensione. Forse non si è sentito ma sicuramente si poteva evitare. Una disattenzione che può capitare ma che ci costa caro. Regalare due punti così fa male ma la testa deve essere sempre alta e pensare alla prossima”.

In merito alla reazione di mister Conte negli spogliatoi:

“Il mister in realtà ci ha voluto ricordare quello che abbiamo da fino a questo momento. Il pareggio in casa non ci lascia contenti ma abbiamo affrontato comunque un avversario molto fisico e fastidioso. Questa è la strada giusta per provare a toglierci qualche soddisfazione”.

Sul gol subìto: