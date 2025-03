Amadeus a “Il Bello del Calcio”: il particolare che non hai notato in diretta

Amadeus è stato ospite a Il Bello del Calcio a Televomero, ma si è presentato in…divisa: ecco che cos’è successo

Non solo Sanremo, ma tanto calcio e qualche chicca di vita quotidiana. Amadeus ama Napoli e non potrebbe essere diversamente, poiché la sua compagna e madre di suo figlio ha proprio origini partenopei e trasferisce in famiglia un po’ di sana napoletanità. Il conduttore veronese, quando era più giovane, trascorse del periodo sotto le pendici del Vesuvio per la leva militare:

“Ho fatto il militare a San Giorgio a Cremano nell’anno in cui arrivò Maradona…Guardo sempre il risultato degli azzurri e, considerando l’affetto che nutro per questa città, qualora non vincesse l’Inter sarei contento se fosse la squadra di Conte a trionfare”

E in merito a Napoli, il ricordo è speciale:

“Ho tanti ricordi che mi legano a Napoli, in Piazza del Plebiscito ho fatto anche due finali del Festivalbar…per questo ho nel cuore questa città da quell’anno”

Amadeus e l’abito nerazzurro

Ma c’è un particolare che forse qualcuno non è riuscito a notare durante la trasmissione. Infatti, Amadeus è molto legato ai colori nerazzurri, a tal punto da portare a Sanremo più volte la maglia della sua Inter. Sul palco dell’Ariston raccontò persino di indossare le mutande della sua squadra del cuore. Una passione che va oltre l’immaginario. E visto che si trovava ospite di una trasmissione tipicamente napoletana, circondata da tifosi azzurri, ha deciso di indossare qualcosa di…tradizionale.

Infatti, Amadeus si è presentato negli studi di Televomero indossando un completo azzurro con camicia nera, a ricordare proprio i colori sociali dell’Inter. Già a Sanremo ha sfoggiato giacche e abiti che ricordavano proprio il club milanese.

Amadeus: “Champions all’Inter e Scudetto al Napoli”

Solo qualche giorno fa, il dirigente Piero Ausilio ha confessato di essere felice se a fine stagione l’Inter vincesse la Champions League, lasciando il campionato al Napoli. Anche Amadeus sembra condividere questo pensiero:

“Cosa scelgo tra Champions e Scudetto? Da interista ti direi tutto, ma da interista con il cuore napoletano mi farebbe piacere la coppa ai nerazzurri e lo Scudetto al Napoli”

Sulla corsa Scudetto-Champions poi spiega:

“Il Napoli deve tifare per l’Inter affinché vada avanti il più possibile in Champions League e in Coppa Italia, in questo modo i nerazzurri avrebbero maggiori energie per il campionato. Inoltre si dice che l’Inter abbia due squadre, in realtà secondo me è una sola e i titolari sono stanchi, chi li sostituisce non è come i titolari. Al Maradona la squadra di Inzaghi ha giocato bene solo il primo tempo, nella ripresa c’è stato solo il Napoli e questo me l’aspettavo”

Last Updated on 4 Mar 2025 – 00:01 by Leonardo Zullo