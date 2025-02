Scudetto al Napoli e Champions all’Inter, Conte risponde ad Ausilio: le dichiarazioni

Calcio Napoli Notizie – Antonio Conte ha risposto alle dichiarazioni di Piero Ausilio sullo Scudetto agli azzurri e la Champions League all’Inter: le dichiarazioni

Per il calcio Napoli notizie arrivano dalla conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Como. Il tecnico degli azzurri ha analizzato la delicatissima trasferta contro la squadra di Fabregas in programma alle 12.30 di domani, 23 febbraio. Una partita che si giocherà dopo il match di questa sera tra l’Inter e il Genoa, che potrebbe portare i nerazzurri momentaneamente a +1 in classifica, in caso di vittoria dei padroni di casa.

Proprio dal mondo interista sono arrivate dichiarazioni importanti negli scorsi giorni. Al termine dei sorteggi di Champions League, è stato chiesto al direttore sportivo Piero Ausilio, se avrebbe firmato davanti a una condizione ben precisa: Scudetto al Napoli e vittoria della stessa Champions all’Inter. Il dirigente nerazzurro ha accettato, specificando, però, di voler il trofeo al 100% prima di accettare.

Conte risponde ad Ausilio: le dichiarazioni in conferenza

Sul tema è intervenuto anche Antonio Conte, interpellato in conferenza stampa proprio sulle dichiarazioni di Ausilio. L’allenatore del Napoli è stato estremamente rapido nella risposta. Un’opinione secca e che non ha lasciato spazio a ulteriori repliche:

“Non parlo di cose che vengono dette da altri dirigenti di altre squadre. Questo è un argomento superfluo”.

Conte, dunque, si è voluto subito allontanare dalle dichiarazioni di Ausilio, volendo mantenere la massima concentrazione sul prossimo impegno contro il Como. Il campionato è ancora lungo, mancano 13 partite e il percorso non è per nulla arrivato alla sua conclusione.

Il tecnico dei partenopei ha sottolineato le difficoltà di una gara come quella di domani, che non potrà essere sottovalutata, specie dopo quanto visto a Firenze la scorsa settimana. La squadra non dovrà pensare allo scontro diretto con l’Inter della prossima settimana, se vorrà evitare un brutto passo falso dopo i 3 pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio.