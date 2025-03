Conte, numeri clamorosi nei big match: il dato che fa tremare le avversarie

Antonio Conte sta trascinando il Napoli e i numeri nei big match sono clamorosi: il dato che fa tremare le dirette concorrenti allo scudetto

Il Napoli ha trovato un punto importante nella super sfida all’Inter del Maradona. La squadra di Conte ha costruito tanto e creato un’importantissima mole di gioco, riuscendo a pareggiare la partita scudetto solamente al minuto 87 con Billing. Un gol che ha confermato la centralità dei centrocampisti nel gioco dell’allenatore leccese, arrivati già al 12° gol in questa stagione.

La rete di Billing ha chiuso sul pari l’incontro tanto atteso della 27a giornata di Serie A, facendo registrare il secondo 1-1 con l’Inter dopo la sfida dell’andata. Era dalla stagione 2017-18 che le due squadre non pareggiavano sia all’andata, che al ritorno, segno che il Napoli ha saputo tenere testa alla corazzata ben più attrezzata per la vittoria finale del campionato.

Napoli, che numeri contro le grandi rivali: i meriti di Conte

Al termine della partita di ieri al Maradona, Antonio Conte ha ribadito che solo un pazzo avrebbe immagino il Napoli a -1 dal primo posto a 11 giornate dalla fine dopo il decimo posto dello scorso anno. Va, ovviamente, ricordato che il risultato dello scorso anno è un unicum in negativo, ma sicuramente in pochi si potevano aspettare una lotta così serrata portata avanti dagli azzurri a inizio marzo.

Il merito è del lavoro di gruppo: dai giocatori acquistati in estate alla loro resa effettiva in campo. Il mese di febbraio ha fatto perdere qualche punto di troppo ai partenopei, ma negli scontri diretti Lukaku e compagni hanno raramente sbagliato. Se prendiamo in considerazione le prime 9 squadre della Serie A, il Napoli ha perso solamente una volta contro la Lazio e una contro l’Atalanta.

La prossima settimana dovrà riaffrontare la Fiorentina e il calendario metterà gli azzurri di nuovo davanti a Bologna e Milan nelle prossime settimane. Sarà un ulteriore test per confermare questa statistica. Conte ha infatti ottenuto 4 punti con la Juventus, 2 con l’Inter, 3 con l’Atalanta, 4 con la Roma e, momentaneamente, 3 con Milan, Bologna e Fiorentina. Solo la Lazio ha rappresentato la vera bestia nera, con 1 solo punto conquistato dai partenopei nei due scontri diretti.

Statistiche che hanno permesso di rimanere nei primissimi posti in classifica fino a questo punto della stagione. Un’arma che potrà risultare decisiva a fine stagione, specie in un campionato così combattuto e con la vittoria che potrebbe arrivare per pochissimi punti. I tifosi continuano a sognare.