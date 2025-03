Napoli, il gol di Billing conferma un’importante statistica: possibile chiave per lo scudetto?

La rete di Philip Billing ha confermato una statistica sul Napoli, che potrebbe diventare una chiave decisiva per lo scudetto

Il gol segnato segnato da Philip Billing ha permesso al Napoli di trovare un punto importantissimo nella sfida scudetto contro l’Inter. Fino al minuto 87, la squadra di Conte era in svantaggio dopo la perla su calcio di punizione di Dimarco, ma nel finale gli azzurri hanno acciuffato il pari meritatissimo. I padroni di casa hanno persino recriminato di non aver vinto l’incontro, rimanendo a -1 in classifica dai nerazzurri.

Tra le polemiche per due possibili rigori non fischiati a favore di Lukaku e compagni, sono emerse anche analisi più tattiche e statistiche. Ci siamo voluti soffermare anche noi su un dato che è emerso proprio dopo la rete realizzata dal neo acquisto del Napoli. Arrivato nel calciomercato invernale, è il primo acquisto di metà stagione che ha finalmente lasciato il segno.

Napoli, ancora un centrocampista in gol: il dato per lo scudetto

C’è una statistica che evidenzia in maniera eloquente il lavoro fatto da Conte sui centrocampisti. Con lui, ovviamente, anche quello di Giovanni Manna nel riuscire a portare in azzurro i nomi giusti. Facciamo, infatti, un balzo indietro alla scorsa stagione: il Napoli segna 6 gol con calciatori che giocano a centrocampo ed è la peggior squadra della Serie A al pari del Lecce.

Ora possiamo ritornare alla stagione in corso, con gli azzurri che hanno realizzato 12 reti con i centrocampisti. Il doppio delle marcature, con 11 partite ancora da giocare. Solamente 3 squadre hanno fatto meglio dall’inizio della Serie A: Inter e Fiorentina con 14 e l’Atalanta con 23.

Un dato che dimostra l’impatto avuto da McTominay, l’importanza di Anguissa e, da ieri, anche il contributo di Billing. Il suo gol ha lasciato apertissimo il discorso scudetto in questa annata. Potrebbe essere proprio il centrocampo l’arma in più di Conte per credere nello scudetto. Bisognerà, però, aumentare la produzione realizzativa in generale. Rispetto a Inter e Atalanta, il Napoli ha infatti segnato 17 reti in meno dell’Inter e 18 in meno dell’Atalanta. Andrà ridotta questa distanza se si vorrà puntare al quarto titolo.